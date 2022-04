Carlos Alcaraz repasa su victoria en Miami en 'Tiempo de Juego' y otras noticias que debes conocer

1. El PP prefiere andaluzas en junio como control de daños de la guerra

Solo queda elegir la fecha y el Partido Popular ha abierto el interrogante de cuándo convocará Juan Manuel Moreno Bonilla elecciones autonómicas. Antes o después del verano. O junio u octubre. “El Presidente y únicamente el Presidente [de la Junta de Andalucía] decidirá”, se avisa. Sin embargo, una preferencia generalizada en el PP es que se celebren en junio. Y cercanos a Moreno Bonilla, según fuentes consultadas por COPE, se muestran favorables a esta opción.

2. Carlos Alcaraz, en Tiempo de Juego: "Tengo confianza y estoy preparado para ganar un Grand Slam este año"

Hablamos en Tiempo de Juego con Carlos Alcaraz, horas después de ganar el Masters 1000 de Miami, primer gran Master que consigue en su carrera: "Todavía no soy consciente de lo que he hecho. Desde que he terminado el partido no he parado de hacer cosas; en el gimnasio he tenido un momento que he dicho 'ostras, que acabo de ganar el Master 100' pero sigo en la nube".

3. La guerra de Ucrania resucita el carbón y aumenta la crisis climática

El confinamiento al que se sometió gran parte del planeta por culpa de la pandemia provocó la caída del uso del carbón en 2019 y 2020. Sin embargo, la recuperación económica del año pasado hizo que la demanda mundial de electricidad aumentara un 9%, según la Agencia Internacional de la Energía, mucho más rápido que lo que podían mantener los suministros bajos en carbono. A esto hay que sumarle la desbocada subida de los precios del gas natural, que hizo que se dispara la demanda de carbón al tener unos precios más competitivos, aunque sea el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero.

4. Viktor Orbán logra un cuarto mandato en Hungría tras cosechar una amplia victoria

El primer ministro ultranacionalista húngaro, Viktor Orbán, logró un cuarto mandato consecutivo tras apuntarse una contundente victoria en las parlamentarias de este domingo, dominadas por las inseguridades despertadas por la guerra en la vecina Ucrania. "Hemos conseguido una enorme victoria", dijo Orbán, de 58 años, ante miles de simpatizantes que coreaban su nombre en Budapest.



5. Vucic consolida su dominación política en Serbia tras ganar las presidenciales

El actual presidente de Serbia, el populista Aleksandar Vucic, consolidó su poder al ganar este domingo las elecciones presidenciales en la primera vuelta con un apoyo estimado del 59,8 %, según las proyecciones de voto. Vucic, acusado por los críticos de tendencias autoritarias, dejó muy detrás a su principal contrincante, el general retirado Zdravko Ponos, candidato de la coalición opositora "Unidos para la Victoria de Serbia".