Cáritas invita a la sociedad "a ver la Navidad que no vemos y a ser esperanza" para personas en exclusión social

El alto coste de la vida asfixia a tres millones de hogares en España y uno de cada diez trabajadores son pobres, según el último informe FOESSA 'Ingresos y Gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida'.

"Hasta ahora una familia con ingresos podía acceder a un nivel de bienestar suficiente. Hoy constatamos que no, que no sólo hay que tener en cuenta el nivel de ingresos sino también el nivel de gastos imprescindibles. Las familias más humildes están gastando actualmente un 60% de sus ingresos en vivienda y alimentación", ha explicado esta mañana el director de Cáritas La Rioja, José Andrés Pérez, en rueda de prensa.

Con datos hasta octubre de 2023, Cáritas La Rioja ha atendido este año a 2.759 personas y 6.290 beneficiarios. "Son cifras muy similares a las del mismo periodo del año pasado, pero nos preocupa la curva que está tomando la ecuación entre ingresos y gastos que comentábamos", ha señalado el director de Cáritas La Rioja.

'TÚ TIENES MUCHO QUE VER'

En este contexto Cáritas La Rioja lanza su tradicional campaña de Navidad con el lema 'Tú tienes mucho que ver'. "A través de esta iniciativa, invitamos a descubrir que todas las personas tenemos mucho que ver en las oportunidades que otras pueden tener. Nuestra tarea no consiste solamente en cubrir las necesidades de los otros, sino en descubrir todas las posibilidades de vida nueva que cada persona llevamos dentro".

"Esta Navidad tenemos una nueva oportunidad para no dejarnos cegar por las luces de la apariencia y de la superficialidad, de la alegría fácil que no ve más allá de su propia necesidad. Invitamos a todos y a cada uno 'a ver la Navidad que no vemos': la que viven tres millones de hogares en España bajo el umbral de la pobreza severa una vez que consiguen pagar los gastos básicos de la vivienda y los alimentos", ha continuado explicando José Andrés Pérez.

Para canalizar la solidaridad de quienes desean contribuir al sostenimiento de estas ayudas, Cáritas La Rioja cuenta con una página web (www.caritaslarioja.org/navidad). En ella hay una pasarela para realizar donaciones a través de internet y, además, se detallan los números de las cuentas bancarias y el código Bizum (adjuntos al final de este documento).

LOS GASTOS CRECEN MÁS QUE LOS INGRESOS

"Las familias más humildes ya gastan seis euros de cada diez que ingresan en vivienda y alimentación. En la población con menos ingresos el gasto de vivienda y sus suministros asociados se sitúa casi en el 38%. En muchos hogares incluso no logran asegurarse una alimentación suficiente o adecuada", ha señalado el responsable de Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas, Carmelo Juárez.Por otro lado, el mercado de trabajo tampoco garantiza ingresos suficientes para una vida digna. "Los datos del último informe FOESSA muestran además que España destaca por ser uno de los países con mayor tasa de pobreza laboral (11,7% en 2022)", ha continuado Carmelo Juárez.

En los que se refiere a La Rioja, y tomando como referencia los datos obtenidos hasta octubre de este año, Cáritas empleó 237.786 euros en ayudas (un 2% más que en el mismo periodo de 2022) y de ellas el 35% fueron destinadas a paliar gastos de vivienda (83.575 ?, un 8% más que en 2022). "Si comparamos estos datos con las cifras de antes de pandemia el aumento es de casi el 70%. Es decir, nuestras cifras constatan igualmente los problemas que están teniendo las familias para hacer frente a estos gastos", ha explicado el responsable de Comunicación Cristiana de Bienes.