Cargos de PP acusan a Sánchez de "mentir" porque prometió traer a Puigdemont pero lo que hizo fue "ofrecer más indultos"

Gamarra asegura que "esto no es un cambio de opinión" sino "mentir deliberadamente": "Esto es el sanchismo y lo vamos a derogar"

Cargos del PP han coincidido este jueves en acusar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mentir deliberadamente" porque, según han recalcado, prometió traer a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pero lo que hizo fue "ofrecer más indultos".

Así se han pronunciado después de Puigdemont haya explicado que miembros del PSOE le visitaron antes, durante y después de los indultos a los condenados por el 1-O y le plantearon "soluciones felices" a su propia situación que él rechazó y seguiría rechazando hoy.

"No es mi situación la que arreglará el conflicto. No hace falta que me vengáis a presentar soluciones felices. Que me entregue y que ya me haréis un indulto y que me trataréis bien. No busco esto", ha desvelado Puigdemont en una entrevista en Rac1 de este jueves recogida por Europa Press.

"MÁS INDULTOS A CAMBIO DE VOTOS"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que Pedro Sánchez prometió "traer a Puigdemont para que rindiera cuentas ante la Justicia, pero lo que hizo fue ofrecer más indultos". "Esto no es un cambio de opinión, sino mentir deliberadamente. Esto es el sanchismo. Y lo vamos a derogar", ha recalcado.

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha señalado que se trata de "indultos a cambio de votos", algo que, a su juicio, es un "insulto a la Justicia, al Estado de derecho y al ordenamiento jurídico".

"Cuanto más lo pienso, más grave me parece", ha enfatizado Tellado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, donde ha señalado que "la Presidencia de Sánchez se ha construido sobre la mentira".

De la misma manera, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha indicado que, "por si había alguna duda sobre la catadura moral de Sánchez", las manifestaciones de Puigdemont confirman que "mintió".

"Nos mintió. No es un cambio de opinión. Era solo indultos a cambio de votos del independentismo para permanecer en Moncloa. Eso es sanchismo. Lo que Núñez Feijóo va a derogar", ha añadido Maroto en la misma red social.

"NO TARDARÁ EN LLAMAR A ESTO 'BÚSQUEDA DE LA CONCORDIA'"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el presidente del Gobierno "no tardará en llamar a esto 'negociaciones para la gobernabilidad' o 'búsqueda de la concordia' o 'cambio de opinión'.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado que "la agenda oculta de Sánchez muestra las prioridades de este Gobierno". "El PP lo tiene muy claro. A partir del 23J vamos a recuperar el delito de sedición; tipificar el de referéndum ilegal; yreponer las penas por la malversación pública que han bajado", ha apostillado.

FEIJÓO PIDE A SÁNCHEZ ACLARAR SI LO INDULTARÁ

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, celebró anoche la decisión de la Justicia europea de retirar la inmunidad al expresidente catalán y emplazó al jefe del Ejecutivo a dejar claro que no lo va a indultar.

"Yo espero que el señor Sánchez se pronuncie en las próximas horas de que no va a indultar al señor Puigdemont. Ahora bien, lamentablemente el PSOE está gobernando en muchos sitios con el partido del señor Puigdemont y el Partido Socialista", afirmó Feijóo en una entrevista en Telecinco.