Cs carga contra Sánchez por iniciar una "ronda de consultas B" con ERC

La portavoz de la gestora de Cs, Melisa Rodríguez, ha cargado este martes contra Pedro Sánchez por iniciar una "ronda de consultas B" con ERC, que no cree en España ni en la Constitución, ha dicho, y hacerla el mismo día en que el rey empieza la ronda con los partidos para designar candidato a la investidura.

Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede del partido tras la reunión de la dirección interina, ha sido también muy dura con el comunicado conjunto de PSOE, PSC y ERC, que admite la existencia de un conflicto político en Cataluña: "Me avergüenza que el PSOE haya comprado el mantra de ERC del conflicto político".

Según la portavoz, "no hay un enfrentamiento político: se ha utilizado la política para generar un conflicto social".

Ha aprovechado el momento para recordar la resolución del comité federal socialista celebrado el 29 de diciembre de 2015, después de las elecciones del 20D, que marcó a Sánchez las líneas rojas para negociar su investidura, entre ellas descartar a Podemos mientras no retirara su apoyo al referéndum de autodeterminación.

Rodríguez, que ha ratificado que será la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, la que acudirá a la ronda con el monarca mañana, ha insistido en que ésta expondrá a Felipe VI su solución para desbloquear la legislatura, "la vía de los 221 escaños" de PSOE, PP y Cs, "una mayoría solvente, constitucionalista" y capaz de afrontar los grandes retos que tiene el país, ha defendido.

Por eso, ha subrayado Rodríguez, el señor Sánchez miente cada día cuando dice que la única opción de gobierno es con Podemos y los independentistas".

Si prosperan las conversaciones con los republicanos catalanes, ha advertido, "será Rufián el que determine si Extremadura tiene o no un tren o los canarios y los andaluces tenemos los mismos derechos sanitarios".

Será ERC quien tenga la batuta del Ejecutivo, ha asegurado, cuando es un partido que "no cree en la Constitución, ni en el rey ni en la igualdad de todos los españoles".

En cuanto a la posición de Cs en la votación de la investidura, no hay cambios, ha señalado la portavoz al subrayar que, mientras no se produzca esa reunión a tres (PSOE, PP y Cs), no pueden decidir qué van a hacer y en todo caso ha dejado claro que los ciudadanos no les votaron para hacer vicepresidente a Pablo Iglesias.

Tampoco hay novedades sobre la reunión que Arrimadas pidió a Sánchez la semana pasada y, aunque Moncloa respondió a la portavoz que se verían, la portavoz de la gestora ha confirmado que no han puesto fecha.