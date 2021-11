Cs carga contra Sánchez por ceder con Vía Laietana y por desproteger a los policías: "No le queda dignidad por perder"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cargado este miércoles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "ceder" ante el separatismo para frenar las obras de rehabilitación de la comisaría de Policía de Vía Layetana en Barcelona y por "desproteger" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada por sus detractores como 'Ley Mordaza'. "A Sánchez no le queda ya dignidad por perder", ha dicho.

En rueda de prensa en el Congreso, Arrimadas ha acusado al jefe del Ejecutivo que estar "arrodillado" ante Esquerra Republicana (ERC), con quien ha pactado, en el marco de la negociación de los Presupuestos para 2022, "desvalijar" la citada comisaría que los independentistas catalanes quieren cerrar y convertir en un lugar de memoria democrática.

A Sánchez, según ha sentenciado Arrimadas, "no le queda dignidad por perder ante el separatismo" pero tampoco con los policías, a los que, a su juicio, pretende "criminalizar" y "desproteger" con la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ni con el castellano, cuya enseñanza no está garantizada en Cataluña.

"NO CAIGAMOS EN LA TRAMPA DE ERC"

"No caigamos en la trampa de ERC, que no está apoyando los Presupuestos sólo por una cuota del catalán en Netflix, sino también a cambio de que se quite protección a los policías, de que se desmantele Vía Laietana, de que se apruebe una Ley de Convivencia Universitaria para que los separatistas puedan hacer lo que les da la gana, de no cumplir las sentencias judiciales, de poder seguir adoctrinando o de poder seguir teniendo embajadas", ha enumerado.

Todas estas "exigencias" del separatismo forman parte, según la presidenta de la formación naranja, "del pack de la indignidad de Pedro Sánchez" para poder seguir en La Moncloa. Pero, según ha defendido, el Gobierno debería estar centrado "no en mantenerse en Moncloa, sino en mantener los empleos y la dignidad de todas las familias en España.

Sin embargo, ha lamentado que Sánchez "no tiene un plan" para los principales problemas de los españoles, entre los que ha citado el incremento de la incidencia de los casos de Covid que se están registrando en España en los últimos días.

"NO ESTÁN JUSTIFICADAS" NUEVAS RESTRICCIONES

A este respecto, ha criticado que el Gobierno apueste por "poner restricciones sanitarias" cuando éstas "no están justificadas" y deberían ser "la última opción" en lugar de apostar por reforzar las dosis de la vacuna contra el Covid e impulsar una campaña de sensibilización para que los no vacunados den el paso. "Más vacunas y más campañas de sensibilización y no más restricciones ni más lavarse las manos --ha resumido-- Ya basta".

Durante la rueda de prensa, a Arrimadas se le ha preguntado sobre los 100 millones de euros que, según publica el diario 'ABC', el Gobierno de coalición prevé gastar de los fondos europeos para reformar las sedes de diferentes sindicatos.

Sobre esta cuestión, ha apuntado que con ese dinero se podría solventar la situación económica de muchas familias con enfermos de ELA. "Qué vergüenza" que el Gobierno encuentre dinero para sus cargos o para reformar rehabilitar edificios de sindicatos y no para las familias, ha denunciado.