Cardenete asegura que "de momento, no hay nada" sobre su posible candidatura por Cs a la Alcaldía de Sevilla

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha asegurado este lunes que "de momento, no hay nada" en relación con la posibilidad de que pudiera ser el candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Sevilla.

En una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el flamante consejero ha afirmado que desde el partido en Andalucía "no me han pedido nada" relacionado con ser el cabeza de lista de la formación para disputar la Alcaldía de la capital hispalense en las próximas elecciones municipales.

"Sé que se ha comentado pero, de momento, no hay nada", ha remarcado Manuel Alejandro Cardenete, que sustituye en la Consejería de Educación y Deporte a Javier Imbroda, fallecido hace tan solo unas semanas. Cardenete, que ha recordado que se afilió a Cs "al año de estar en el Gobierno" como viceconsejero de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración, ha insistido en que "no me han pedido nada" relacionado con la candidatura para la Alcaldía.

El consejero ha subrayado, por último, que la "tarea" que le han encomendado tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como el vicepresidente Juan Marín es la de "culminar" el actual curso y "organizar" el próximo.