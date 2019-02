Carcedo sobre el proyecto del Gobierno: "No lo podemos dar por perdido. La ciudadanía tiene que hablar"

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha afirmado que, tras el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019 y la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, el Gobierno no puede dar su proyecto "por perdido", ya que la ciudadanía aún tiene que hablar con sus votos.

Así lo ha manifestado este sábado en Santa Cruz de Tenerife antes de participar en unas jornadas organizadas por el PSOE bajo el título 'Recuperando una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad'.

En este sentido, Carcedo lamentó las circunstancias en las que los presupuestos no pudieron salir adelante, ya que, dijo, las medidas que incluían afectaban a toda la ciudadanía, "vivan donde vivan".

"Seguimos con esos planes y esos proyectos --continuó la ministra-- y ahora le corresponde a la ciudadanía hablar y decidir qué modelo de sociedad quiere".

UN DETERIORO DE LA SANIDAD QUE SIENTE LA CIUDADANÍA

De igual modo, hizo especial hincapié en que el deterioro de la Sanidad Pública durante los últimos años está siendo sentida por la ciudadanía, recordando que en los presupuestos rechazados se incluía la eliminación de copagos para las rentas bajas.

"Es una pena que no se haya producido --la aprobación de los PGE--. La soberanía popular decidió, en su representación en el Congreso, que no le interesaba, que le interesaban otros asuntos que no tienen nada que ver con las condiciones de vida de la ciudadanía", lamentó.

"LA DEMOCRACIA REQUIERE QUE LA CIUDADANÍA HABLE"

Además, Carcedo insistió en que el PSOE no puede dar por perdido su proyecto y agregó que la democracia requiere que la ciudadanía hable.

"No parece lógico --continuó-- que habiendo un rechazo de los PGE, que es instrumento de política pública básico, los partidos estuvieran pensando en otros intereses y no en el bienestar de una ciudadanía que camina hacia una distribución de recursos más justa".

Por otra parte, la ministra explicó que en los meses que ha estado el Gobierno de Sánchez se han puesto en marcha medidas que requerían un nuevo PGE para poder darles continuidad.

"Quizás, de las más importantes [de su Ministerio] fue la recuperación de la universalidad, que está vigente porque se aprobó en un Real Decreto, aunque luego se haya tramitado como Proyecto de Ley y ahora, debido a los bloqueos que PP y Cs han llevado a cabo en la Cámara, no ha podido ser tramitada", concluyó.