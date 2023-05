Carbayo señala que "no hay ninguna excusa" para no devolver la cuarta frecuencia de tren a Salamanca

El candidato del PP a la Alcaldía de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha señalado que "no hay ninguna excusa" para que el Gobierno "no devuelva" la cuarta frecuencia en la conexión ferroviaria entre Madrid y Salamanca.

"Estamos delante de la estación, estamos delante de esa estación de la que salen los trenes, de la que no salen todos los trenes que tenían que salir. Desde esta ciudad no sale esa cuarta frecuencia que no nos ha querido devolver el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de las reiteradas peticiones", ha apuntado a las puertas de la estación ferroviaria de la ciudad, donde ha reseñado que la petición llega no solo desde el Ayuntamiento sino también "del conjunto de 17 instituciones, administraciones, asociaciones, organizaciones económicas y sindicales salmantinas".

"Hay trenes, hay maquinistas, no nos quieren devolver las frecuencias. Los trenes, además, vienen llenos. Se han puesto como excusa que no había suficiente demanda y hay demanda de sobra", ha continuado en un acto en el que ha hecho hincapié en que "lo difícil ahora es encontrar un billete para venir a Salamanca o para ir a Madrid".

"Lo que hay son mentiras, lo que hay son engaños, lo que hay es una falta absoluta de compromiso con la ciudad de Salamanca", ha apuntado durante una intervención en la que ha mostrado su deseo de que esa situación de "falta de compromiso" no se extienda a "otros proyectos" como el de la electrificación de la vía férrea hasta la frontera portuguesa, "que está completamente paralizado".