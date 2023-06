Carballeda de Valdeorras (Ourense) no constituirá este sábado su corporación tras el recurso de un concejal

La Junta Electoral desestima la repetición de los comicios pero el Ayuntamiento todavía no dispone de las actas de proclamación de ediles

El Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras (Ourense) se suma al listado de corporaciones locales que no se constituirán este sábado. Y es que el Consistorio todavía no dispone de las actas de proclamación de concejales después de un recurso presentado por el único edil de la oposición, José Antonio Iglesias, del partido independiente Carballeda Renova.

En las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, el PP obtuvo una amplia mayoría absoluta con ocho escaños, mientras que Renova consiguió uno. Este concejal solicitó a la Junta Electoral de Zona --la de O Barco de Valdeorras, en este caso-- que se repitiesen los comicios por supuestas irregularidades, pero su petición fue desestimada.

La alcaldesa en funciones, la popular María del Carmen González, confirma a Europa Press que este viernes el Ayuntamiento recibió la resolución de la Junta Electoral. No obstante, todavía no se ha podido convocar el primer pleno porque Iglesias todavía tiene tres días de plazo para recurrir y aún no disponen de las actas de proclamación de los concejales.

"Ante eso, lo prudente es esperar a que presente ese recurso y tomamos posesión en julio", confirma la regidora. "Nosotros no tenemos ninguna prisa. Vamos a seguir gobernando en funciones 20 días más y después tomaremos posesión con el mandato popular", ha agregado.

Además, la alcaldesa se muestra acostumbrada y "con absoluta tranquilidad" ante los recursos del concejal de Carballeda Renova, ya que asegura que son "varios" los que presenta hacia la actividad del gobierno local. "Pues uno más", ha apostillado.

María del Carmen González ostenta el bastón de mando del municipio valdeorrés desde 1991 y el 28M consiguió una amplísima mayoría absoluta que le permitirá continuar por un noveno mandato.