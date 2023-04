Carazo (PP) se compromete a exigir como alcaldesa al Gobierno que reinicie el proceso de la Aesia

La candidata del PP a la Alcaldía de Granada, Marifrán Carazo, se ha comprometido este martes a exigir al Gobierno que se reinicie el proceso de asignación de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) al entender que "ha quedado demostrado que ha sido un proceso injusto y arbitrario".

En ese sentido, ha señalado que el fallo a favor de A Coruña "evidencia que se ha tomado una decisión totalmente arbitraria para perjudicar a Granada y que ahora se quiere tapar, tanto desde Madrid como desde el Ayuntamiento", censurando que este último se muestre contrario a solicitar la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Ministros donde se tomó la decisión.

Carazo también ha expuesto que "Granada merece ser defendida todos los días del año y la decisión de no presentar el recurso para la suspensión del proceso de selección de la Inteligencia Artificial es la prueba del algodón de que no se ha velado por los intereses de los granadinos".

En relación a esto último, Marifrán Carazo ha reivindicado que "Granada merece una alcaldesa que defienda nuestro presente y nuestro futuro y que tenga la capacidad y la energía para poner en marcha propuestas e ideas que nos devuelvan donde merecemos estar".

"No voy a permitir ataques, desplantes, ni agravios contra Granada ni los granadinos y me voy a plantar para que situaciones como esta no vuelvan a producirse, frustrando ilusiones y expectativas para Granada", ha incidido.