Carabante, que no puede dar información "sobre particulares", apunta a Sánchez porque "algo huele a podrido en Moncloa"

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha excusado el no poder aportar información sobre actividades o licencias de particulares para pasar a señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa porque "algo huele a podrido en Moncloa".

Desde el centro de pantallas de la EMT, Carabante ha justificado el no poder aportar información sobre lo publicado este martes por 'El País', que revela que la vivienda en la que reside la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con su pareja "se hicieron sin permiso según las tres bases de datos urbanísticas de Madrid". "El Ayuntamiento no da información respecto a las actividades o licencias o no de personas particulares, como es la pareja de la presidenta Ayuso", ha contestado Carabante a la prensa.

El delegado de Urbanismo ha exigido que pare ya la "cacería, la persecución por parte de la izquierda de una persona privada como es la pareja de la presidenta" y ha deseado que "ojalá la izquierda tuviera el mismo foco con sus acciones y sus responsabilidades porque donde sí hay irregularidades y corrupción es en el PSOE y en el seno del Gobierno socialista de la Nación".

Carabante ha echado mano de informaciones relativas a la esposa de Sánchez, lo que le ha llevado a afirmar "que todo el entorno del presidente está bajo sospecha". "Algo huele a podrido en el domicilio del presidente teniendo en cuenta que hemos conocido que Begoña Gómez ha intermediado con empresas para que se les adjudicara contratos públicos", ha declarado.

Al ser insistido por las posibles sanciones ante una potencial irregularidad administrativa como la apuntada a la pareja de Ayuso, Borja Carabante ha reiterado que el Ayuntamiento no puede aportar "información particular de personas particulares respecto a su relación con la Administración".

Y en cuanto a las posibles sanciones, el titular de Urbanismo ha detallado que lo primero pasaría por determinar si es necesario obtener licencia para la actuación que se ha llevado a cabo porque, como ha recordado, "todas las actuaciones en domicilio particular que tengan que ver con la conservación y mantenimiento no son objeto de licencia". El siguiente paso, tras dilucidar la envergadura de las obras, supondría la activación del expendiente sancionador correspondiente, que determinaría si conlleva infracción o no.