Carabante insiste en que en los nuevos cantones "no va a haber basura", sólo vestuarios y almacenes donde guardar carros

Rechaza la propuesta vecinal de trasladarlos a polígonos industriales: "Esto no es una actividad industrial"

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha insistido en que en los nuevos cantones "no va a haber basura", sólo "vestuarios para los trabajadores y almacenes donde guardar los carritos" de limpieza.

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, Carabante ha defendido que los cantones son "imprescindibles para prestar el servicio de limpieza en la ciudad", que cuenta con 116 en todos los barrios y distritos "sin que el Ayuntamiento haya recibido quejas por parte de los vecinos que viven al lado".

"No generan ni olores, ni ruidos, ni molestias. No hay quejas. Pero también es verdad que, cuando uno llega una nueva instalación municipal, los vecinos se preocupen y por eso tenemos que hacer un esfuerzo por parte del Ayuntamiento para explicar qué es un cantón", ha apuntado el delegado.

Estos cantones que se van a instalar relativamente cerca de viviendas son "vestuarios para los barrederos y almacenes para que guarden sus carritos". "Y tienen que estar cerca de las viviendas porque salen andando con el carrito, no se desplazan en vehículos porque el cantón es el que da servicio al barrio".

"NO GESTIONA RESIDUOS"

Reconoce que muchas veces "la palabra cantón puede tener una connotación negativa que puede generar dudas o ciertas cautelas a los vecinos pero no se almacena basura, no se gestionan residuos y, por tanto, no hay olores, ni ruidos ni molestias".

Borja Carabante ha rechazado la propuesta vecinal de trasladarlos a polígonos industriales porque "esto no es una actividad industrial", unido a que "precisamente la virtud que tienen es estar lo más cerca posible de las calles a las que van a atender".

El titular de Medio Ambiente ha explicado que los camiones que van recogiendo los cubos de basura "no están próximos a las viviendas porque generan más ruido, llevan residuos y pueden ocasionar más molestias". "No es imprescindible que estén pegados a las viviendas pero a los barrenderos sí tienen que estar pegados", ha insistido, después de recordar el manifiesto conjunto firmado con las centrales sindicales y alabar el perfil de trabajadores públicos de los barrenderos.