Carabante critica "manipulación de la izquierda" en la polémica de los cantones e insiste en que "son imprescindibles"

"Son instalaciones absolutamente imprescindibles en las que no hay gestión de residuos", subraya

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido, en relación a la polémica de los cantones de limpieza en la capital, que estas instalaciones son "imprescindibles", y que "no se han producido quejas o reclamaciones importantes en ninguna de las 116 instalaciones de la ciudad".

Asimismo, ha criticado, en su visita a las obras en el parque Ronda del Sur, la "manipulación y mentiras por parte de la izquierda" que, según Carabante, "politiza las reivindicaciones de los defensores".

En relación a las protestas producidas en Vicálvaro y Montecarmelo contra estas infraestructuras, Carabante sigue apostando por informar a través de reuniones entre Ayuntamiento y vecinos, para explicar en qué consiste el proyecto y la instalación, "que no genera molestia ni de ruidos ni dolores, porque ahí no hay tratamiento de residuos", ha matizado el delegado.

"Ayer tuve que escuchar a todos los grupos de la oposición decir que no querían en el barrio de Montecarmelo una instalación de limpieza, un vertedero donde se generaba basura y donde se trataba basura. Están mintiendo y mienten con el objetivo de manipular, y creo que hacen un flaco favor a la movilización vecinal cuando politizan una reivindicación y una preocupación de los vecinos", ha aseverado Carabante.

Precisamente, con el objetivo de "atajar" esa preocupación, Carabante ha afirmado que se va a "intensificar las labores de información" a los vecinos, "para que conozca de verdad cuál es la instalación que se va a colocar ahí". En este sentido, ha recordado que el pasado viernes tres grupos de vecinos y también el colegio alemán visitaron cantones de limpieza en la ciudad de Madrid para que conocieran en qué consistía esa instalación.

"Yo creo que esta iniciativa (visitar otros cantones de la ciudad), que la extenderemos a todos los vecinos que tengan alguna preocupación en relación a la instalación, es buena, precisamente porque pueden conocer de primera manos en qué consisten estas instalaciones", ha sostenido Carabante.

"ES IMPRESCINDIBLE EJECUTAR ESTAS INSTALACIONES DE LIMPIEZA"

El delegado de Urbanismo ha subrayado que es "imprescindible" ejecutar instalaciones de limpieza porque "los barrenderos tienen que tener almacenados los carritos, tienen que tener vestuarios y tienen que tomar servicio en algún lugar; y tiene que estar lo más cercano a las calles donde tienen que barrer".

Carabante también ha afeado la "poca preocupación" sobre los barrenderos y los operarios. "Tenemos que dignificar también su trabajo, por lo que requieren esas instalaciones para poder llevarlo dignamente en las mejores condiciones", ha recalcado.

"Por eso tenemos que insistir en enseñarles el proyecto, en decirles que ahí no hay gestión de residuos, que ahí no se acumula basura, que ahí no hay tratamiento de residuos orgánicos y que por tanto no habrá ni malos olores ni ruidos en esa instalación, que como digo, básicamente es el almacén para los carritos, es el vestuario para que se puedan cambiar los barrenderos y estacionar los vehículos que prestan el servicio, es que tienen que estar en algún lado" ha repetido Carabante.

"Son instalaciones absolutamente imprescindibles en las que no hay gestión de residuos, y que no generan basura porque no hay tratamiento de residuos orgánicos, y que por tanto no habrá ni malos olores ni ruidos", ha concluido.