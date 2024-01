La cara 'B' de las princesas este domingo en Logroño con 'No me toques el cuento'

En esta temporada, después de acumular las 'entradas agotadas' en su gira por España y de sus temporadas estables en ciudades como Madrid y Barcelona, Olivia Lara, Masi Rodríguez, Carmen Calle e Isabel Morán, se han propuesto seguir contando su versión del cuento en Logroño con 'No me toques el cuento'.

En esta ocasión, el próximo domingo 21 de enero, las princesas llegan al Auditorio Municipal, a las 19,00 horas.

Todos conocemos a las princesas Disney. Siempre bellas, alegres, bondadosas. Y, por supuesto "Todas saben cantar. Pero, ¿conocemos la vida de esas princesas?; ¿Sabemos lo que supuso para ellas su propio cuento de hadas?; ¿Qué fue de ellas?"

'No me toques el cuento' nos muestra cómo cuatro princesas se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento, la cara 'B'. Eso que no se cuenta porque, al fin y al cabo, no es tan bonito como dicen El otrolado del "y vivieron felices y comieron perdices".

Para la función en Logroño, las entradas están a la venta en la web del festival de humor memeo: www.iberpop.com.