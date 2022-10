Capturado en Santa Eulària un perro que habría participado en ataques a rebaños en la zona de Es Figueral

El Servicio de Acogida, Recogida y Adopción de Animales del Ayuntamiento de Santa Eulària ha capturado este fin de semana a un perro que, supuestamente, participó la semana pasada en sendos ataques a rebaños en la zona de Es Figueral.

El can, que no lleva chip, ha pasado ahora a estar en custodia por parte del Consistorio durante 15 días a la espera de que pueda ser reclamado por su dueño. Si no se produce la recuperación, pasará al servicio de adopción de animales, según ha avanzado el Ayuntamiento.

Ante los ataques producidos a rebaños de ovejas y cabras en la zona de Es Figueral, el departamento de Medio Ambiente instaló un trampa en una de las fincas donde se produjeron los incidentes para tratar de capturar al animal o animales (algunos testimonios hablaban de dos perros) que los habían provocado.

El viernes, al no haberse obtenido resultados, se colocó una segunda trampa y, finalmente, el sábado se consiguió la captura de un perro que no pertenece a la propiedad de la finca y que podría ser uno de los que participó en los ataques.

Desde el departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento han recordado la obligatoriedad de implantar chips a los perros para facilitar su identificación y retorno con sus propietarios en caso de pérdida.

Además, para evitar que los canes puedan sufrir daños o puedan provocarlos, se debe garantizar en todo momento que están en recintos cerrados bien protegidos o que llevan puesta la correa, si se encuentran en vías públicas o espacios abiertos.