Capriles alega que no sabe si votará en diciembre, pero llama a "no claudicar sin haber peleado"

El opositor venezolano Henrique Capriles ha asegurado que desconoce aún si votará en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, boicoteadas por la mayor parte de la oposición, pero ha vuelto a reivindicar la necesidad de "no claudicar sin haber peleado", recordando que la unidad "no es salir en una foto".

Capriles se ha pronunciado sobre las últimas polémicas que le rodean en una entrevista con el medio Efecto Cocuyo en la que ha insistido en que "el país en este momento no está pensando en las parlamentarias", entre otras razones por la pandemia de coronavirus. "Yo no sé si voy a votar ese 6 de diciembre", ha aclarado.

"Lo que le pido a la gente es no cerrarse en esas discusiones, lo que invito es a no claudicar sin haber peleado. Yo no estoy proponiendo que la gente vaya a votar, yo lo que propongo es que hay luchar", ha dicho Capriles, apuntando también que "nadie puede obviar que la Asamblea Nacional es el único poder legítimo" en Venezuela.

Así, ha llamado a la oposición a no rendirse y a "pelear" por que se den las condiciones para unas elecciones justas. Capriles ya instó en una reciente carta a que la Unión Europea envíe observadores, después de la mano tendida por el Gobierno de Maduro tanto a este bloque como a Naciones Unidas.

Capriles ha afirmado que, al igual que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también cree en la unidad, de la que él mismo fue "líder" cuando se presentó en dos ocasiones como candidato a la Presidencia de Venezuela. Sin embargo, ha advertido de que la unidad no es "salir en una foto", sino "brindarle a la gente un plan de acción".

Respecto a su futuro político, el exgobernador de Miranda ha aclarado que sigue formando parte de Primero Justicia, pese a su vinculación con Fuerza del Cambio, un movimiento que sí ha presentado candidatos para las elecciones de diciembre, si bien no se trata de nombres definitivos sino solo de un movimiento para "reservar los espacios".

"HABLARÉ CON EL QUE SEA"

También ha matizado sus supuestos contactos con otros gobiernos para negociar una posible salida dialogada a la actual crisis política en Venezuela, asegurando que no se reunió con el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, sino que conversó telefónicamente con él.

"Hablaré con el que sea con tal de resolver los problemas del país", ha subrayado, después de que dirigentes de la oposición le hayan afeado unos supuestos contactos clandestinos que contravendrían la tesis que han venido manteniendo los principales partidos durante estos últimos meses.