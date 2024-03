Capella asegura que el Corredor del Mediterráneo "es un ejemplo de la mala gestión" del Estado

Cañete pide a las administraciones incluir la infraestructura en los Presupuestos

La consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha asegurado que el Corredor del Mediterráneo "es un ejemplo de la mala gestión y la falta de determinación de los gobiernos, de los distintos gobiernos del Estado, para ejecutar" actuaciones necesarias en las infraestructuras estratégicas catalanas.

Lo ha dicho este miércoles en la clausura de una jornada dedicada al Corredor del Mediterráneo y al área de Tarragona en la sede de Pimec en Barcelona junto al presidente de la patronal, Antoni Cañete.

A su parecer, aunque la conexión ferroviaria es un consenso, "lo que no acaba de llegar nunca de una forma clara, directa y evidente son las inversiones, que se presupuestan, pero no se ejecutan, o se ejecutan tarde y de forma insuficiente".

"Ya nos gustaría que dependiera solo de nosotros el despliegue de las infraestructuras del país, no lo pongan en duda. Si dependiera del gobierno de la Generalitat y de este país, seguramente iríamos de otra forma", ha defendido.

La Generalitat facilitará todos los consensos necesarios para llevar a cabo proyectos que califica como prioritarios, como el Correo del Mediterráneo, y que acercan a Catalunya a sus "horizontes y objetivos".

"ALERTA FERROVIARIA"

Cañete ha pedido a las administraciones incluir el Corredor del Mediterráneo en los Presupuestos de la Generalitat y que sea una prioridad en el ámbito de las infraestructuras.

Para el presidente de la patronal, mejorar las conexiones necesita consensos, planificación, tiempo y simplificación administrativa, y ha subrayado su importancia: "Quiero proclamar una alerta ferroviaria".

"No olvidemos que no solo son vías. No nos olvidemos que debemos tener soluciones a corto, a medio y a largo plazo. Debemos tener también elementos que nos puedan permitir la diferenciación", ha añadido.