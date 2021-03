Cantó, sobre una lista conjunta de Ciudadanos y PP en la Comunidad Valenciana: "Dentro de dos años ya veremos"

Tras sus críticas por el resultado de Cs en las elecciones catalanas, afirma que ahora toca "trabajar todos de forma leal" por el proyecto

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha dejado la puerta abierta a que su partido y el PP concurran juntos a las próximas elecciones en la Comunidad Valenciana. Aunque cree que ahora no toca abrir este debate porque cada partido debe centrarse en "recomponerse", ha sugerido que la situación puede cambiar con el tiempo.

En una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press, a Cantó le han preguntado por la posibilidad de que el PP y Cs concurran en una única candidatura electoral, a lo que ha respondido que "ahora mismo no es el momento para hablar de eso porque para las elecciones en la Comunidad Valenciana faltan más de dos años todavía".

"Creo que ahora lo que tenemos que hacer es trabajar ambos en nuestros partidos para recomponer cada uno su partido, reforzarse y hacer el trabajo que tenemos que hacer en las instituciones, y dentro de dos años ya veremos qué pasa", ha declarado.

Tras señalar que la política es muy "volátil" y que están ocurriendo muchas cosas en pocos meses, ha dicho: "Quién sabe en qué situación estaremos dentro de dos años o si las elecciones serán dentro de dos años y no antes".

Sobre la situación en Ciudadanos, que al batacazo en las elecciones generales de noviembre de 2019 sumó un nuevo hundimiento en los comicios catalanes del pasado febrero, Cantó ha recordado su postura crítica en la reunión que la Ejecutiva nacional del partido mantuvo tras el 14-F.

"Yo no lo oculté, en su día dije lo que tenía que decir, que a nadie nos ha gustado el varapalo que sufrimos" en Cataluña, "pero de eso ya van pasado semanas y creo que lo que toca ahora es seguir trabajando entre todos de forma leal para que un proyecto que creemos que es absolutamente necesario para este país crezca y se recupere", ha manifestado.

ELOGIA LA LABOR DE VILLACÍS Y MARÍN

El también coordinador del Comité Autonómico de Cs en la Comunidad Valenciana espera que a nivel nacional la formación naranja logre lo que, a su juicio, ha conseguido en el ámbito valenciano, que es "liderar la oposición".

Se ha mostrado "muy orgulloso y satisfecho" porque, a su modo de ver, la gente percibe que Ciudadanos ostenta ese liderazgo en las Cortes valencianas aunque tenga menos diputados que el PP.

Pero Cantó también ha destacado la labor de sus compañeros de partido en otras partes de España, como la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que ha apostado por mantener abiertos los negocios de hostelería durante la pandemia del coronavirus "con garantías y con seguridad sanitaria".

Asimismo, ha reivindicado el trabajo del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, con el sector turístico y su demostración de que "bajando los impuestos se puede recaudar más dinero".

Según el diputado valenciano, estos y otros dirigentes de Cs están poniendo de manifiesto que desde los gobiernos pueden gestionar "bien". "Creo que eso hay que creérselo, sacar pecho y contárselo a la gente", ha agregado.

AHORA "ESTOY CENTRADO EN TRABAJAR POR LOS VALENCIANOS"

Por último, Cantó ha rechazado los rumores y titulares sobre su posible ascenso en Ciudadanos a nivel nacional: "Yo estoy centrado en lo que más ilusión me hace, que es trabajar por los valencianos. Además, estoy recibiendo su agradecimiento y cariño por el trabajo que hacemos en las Cortes y ahora mismo no tengo otro horizonte que no sea ese".

En este sentido, ha explicado que su objetivo es alejar "al populismo y al nacionalismo" y que haya un gobierno autonómico "más centrado", que se ocupe de crear riqueza y empleo y superar la situación "dramática" actual.

Cantó ha expresado su deseo de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSOE), se apartara de Compromís y de Podemos y entablara un diálogo con el PP y Cs, pues considera que los tres partidos podrían ponerse de acuerdo en cuestiones "básicas" como potenciar la economía, bajar los impuestos y proteger la sanidad y la educación.