Cantó pide aglutinar el voto en torno a Ayuso, se muestra ilusionado y dice que su puesto en la lista está por definir

El exdirigente de Ciudadanos Toni Cantó ha pedido este jueves aglutinar el voto de centroderecha en torno a la candidata del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado ilusionado por formar parte de las listas de los 'populares' en los comicios y ha explicado que su puesto todavía está por definir.

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, Cantó ha señalado que será entre este jueves y mañana viernes cuando se concrete el ofrecimiento que, según ha apuntado, recibió este mismo miércoles por parte del equipo de la presidenta regional. Además, Cantó pudo hablar también con el líder del PP, Pablo Casado, a quien ha agradecido la "confianza".

"Lo que se me dijo ayer era una oportunidad de participar en la lista, no he concretado mucho más. Ayer fue una jornada, no se... fue todo muy intenso, muy rápido, bastante sorprendente para mí y muy ilusionante", ha reconocido el exdirigente de la formación naranja.

Cantó, que se ha reivindicado como un independiente en las filas de Ayuso, ha insistido en que la lucha por la victoria en Madrid es "esencial" porque se trata de una comunidad "libre, prospera y la más solidaria con el resto de los españoles". "Y en esto hay que dar la batalla, porque sino corre peligro", ha sostenido.

El actor se unirá de esta forma a los siete consejeros del actual Ejecutivo autonómico que Ayuso ya ha avanzado que irán en los primeros puestos de la lista así como al de la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camins, y el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano.

Con todo, Cantó ha mostrado su disposición para participar en las listas "como pueda ser más útil", para recordar "como el socialismo, la gente de Podemos y los nacionalistas han tratado a Madrid, diciendo que ha practicado dumping fiscal" y que había que subir los impuestos. "Quiero recordar cómo se ha tratado a Isabel Díaz Ayuso", ha continuado Cantó, que ha elogiado el trabajo de la presidenta autonómica para enfrentarse a la pandemia.

En cualquier caso, Cantó ha dejado claro que está empadronado en Madrid, por lo que no tendrá problema para presentarse a los comicios del próximo 4 de mayo.