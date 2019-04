Cantó (Cs) niega que tratase de evitar impuestos a través de una sociedad

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat, Toni Cantó, ha negado este jueves haber cobrado a través de sociedades trabajos como actor para evitar impuestos, y ha insistido en que "jamás" ha tenido "el más mínimo reproche por parte de Hacienda".

Cantó ha sido preguntado por una información que publica eldiario.es, donde se explica que el candidato y actor cobró a través de una sociedad entre 2002 y 2004 para ahorrarse impuestos.

Según esa noticia, esa sociedad abonó el 30 % del impuesto de sociedades por unos beneficios de los que se debería haber deducido el 45 % si hubiese tributado a través del IRPF como rendimientos del trabajo, ahorrándose unos 15.000 euros.

"Yo he tenido durante toda mi carrera una empresa porque he contratado a trabajadores, he producido funciones de teatro, he escrito espectáculos, he dado clases de teatros y multitud de actividades para las cuales necesitaba esa herramienta", una sociedad, según ha argumentado.

También ha defendido que "nunca" ha tenido "ninguna regularización ni una multa siquiera de Hacienda", así como que "todo" lo que ha hecho durante su vida "ha sido perfectamente legal".

Al ser repreguntado por el hecho de que esa empresa no abonó cargas sociales -al no tener trabajador alguno contratado-, Cantó ha insistido: "Repito, no he tenido nunca ninguna multa, ninguna regularización de Hacienda".

"He tenido una empresa porque necesitaba contratar trabajadores y realizar gran parte de mis actividades y no he recibido nunca el más mínimo reproche de Hacienda nunca, en mi vida", ha insistido.