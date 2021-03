Cantó no descarta ir a un mitin de Ayuso, augura que Cs se quedará sin representación en Madrid y llama al "voto útil"

El exdirigente de Ciudadanos y exportavoz en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, no descarta participar en un mitin de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha augurado que Cs se quedará sin representación en la Asamblea tras los comicios del 4 de mayo y ha llamado al "voto útil" contra la izquierda.

"Lo que va a pasar es que Aguado no va a entrar. Por eso dije en la Ejecutiva (de Cs) que no debíamos ir en ningún caso en solitario en la Comunidad de Madrid por una razón táctica, más allá de la ideológica, que yo creo que hay que ir con el PP y sumar, porque si no entras en Madrid, el partido está muerto", ha declarado en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press.

Según ha explicado, planteó esta idea durante la reunión que la Ejecutiva de Ciudadanos, encabezada por Inés Arrimadas, mantuvo el lunes pasado e insistió en que no era una buena idea que Ignacio Aguado repitiera como candidato en Madrid. "Pero no me hicieron ni puñetero caso", ha añadido. Cantó abandonó ese encuentro y comunicó a los medios de comunicación que dejaba sus cargos en el partido y su acta de diputado.

A su juicio, en estas elecciones es necesario "impedir que la Comunidad de Madrid caiga en manos del socialismo y del comunismo", en alusión a Unidas Podemos y Más Madrid, y para ello los votantes tienen que valorar "cuál es el voto útil" para que "no les frían a impuestos o les hagan cerrar su negocio", como cree que están haciendo los partidos de izquierdas que gobiernan la Comunidad Valenciana.

HARÁ "CAMPAÑA ACTIVA" CONTRA EL PSOE

"Creo que hay que dar la batalla" y contar "lo que dice el PSOE en el resto de España" sobre "subir los impuestos en Madrid", ya que esta comunidad podría dejar de ser "el motor económico de España" y convertirse en "un infierno fiscal", ha manifestado.

Cuando le han preguntado si estaría dispuesto a ir a un acto electoral de Díaz Ayuso, Cantó ha contestado: "Me lo pensaré". Tras insistir en que hay que explicar cuál es, en su opinión, la gestión económica que quiere hacer el PSOE en Madrid, ha dicho: "Me voy a dedicar a hacer campaña activa. Por lo pronto, estaré en mis redes, en los medios que me inviten o donde sea para recordar la gente lo que ha dicho el PSOE en la Comunidad Valenciana".

Por otro lado, el exdiputado de la formación naranja ha criticado la propuesta que la dirección del partido hizo lunes a los miembros de la Ejecutiva. La idea era "firmar todos un documento en el que condenáramos las acciones del PP" para captar a cargos de Ciudadanos y "nos comprometiéramos a que ninguno nos fuéramos a pasar nunca en la vida al PP", ha indicado.

Tras recordar que en el pasado Cs fichó a cargos del PP, algo que considera "lo normal en los partidos políticos", Cantó ha dicho que él se negó a participar en esa votación.

Respecto a la Comunidad Valenciana, ve "fundamental que el centro y la derecha se agrupen" para evitar que sigan gobernando el PSOE, Compromís y Podemos y ha afirmado que luchará por conseguirlo.

Para ello, "se puede estar en las instituciones, en algún partido o fuera, dando la batalla desde los medios de comunicación, plataformas de cualquier tipo e intentando agrupar y dar la batalla cultural. Yo estaré en cualquiera de esos sitios, y si se me pide o veo que tengo oportunidad de colaborar de alguna manera, desde luego estaré", ha declarado.