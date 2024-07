Canteli muestra "desencanto" con el Principado al desconocer planes para la Ronda norte

Critica que la oposición socialista ponga "palos en las ruedas" y afea que impugne nombramientos de alcaldías de barrio

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha mostrado este miércoles su "desencanto" con el gobierno autonómico del socialista Adrián Barbón al entender, a través de publicaciones en medios, que "ya está trazada la Ronda Norte" sin ser conocedor del plan.

Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios durante la presentación, junto al concejal Planeamiento y Gestión Urbanística, Medio Ambiente, Infraestructuras y Proyectos Estratégicos, Nacho Cuesta, de los nuevos vehículos municipales.

Canteli dice desconocer la existencia de un nuevo plan y lamenta que estuviera con el presidente Barbón y no le comentase "nada". "Me da pena que las cosas no se coordinen. Nosotros luchamos por una coordinación permanente entre las instituciones, sean del partido que sean", ha dicho. "No entiendo nada. Y bueno, esperamos que nos cuenten algo, por lo menos", ha añadido, recociendo "un poco de desencanto".

Además, el alcalde ha aprovechado para criticar a la oposición socialista por poner "palos en las ruedas" a proyectos locales y les afea que impugnen los nombramientos de alcaldías de barrio.

Recrimina al portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, que pida que en la margen derecha del bulevar de entrada "haya pasos de cebra" para "encontrar una escollera". "Todo el mundo está recibiendo muy bien la obra", sostiene el alcalde, incidiendo en que desde el PSOE local están "confundiendo a los vecinos".

"Que no jueguen con la gente, que nos hagan propuestas serias y que tengan la seguridad de que las vamos a aceptar todas. Que esos técnicos traigan esos planos. Tenemos la humildad suficiente para decirles, efectivamente, tenéis razón, vamos a hacerlo, pero es imposible", ha apuntillado.

Del mismo modo, sostiene que le "da pena" que el PSOE "que tiene que ser importante en la oposición, que tiene que contribuir y ayudar a que Oviedo sea mejor, esté siempre poniendo palos a las ruedas".

"Si no tiene capacidades para hacer cosas positivas, que me perdonen, que se vayan para casa. Para casa lo vamos a mandar nosotros muy pronto", ha zanjado, admitiendo que el equipo de gobierno se equivoca "algunas veces porque ¿quién no se equivoca?", pero asegura que van "a luchar por Oviedo a muerte a pesar de tener la oposición".