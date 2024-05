Canteli (PP) asegura que el Ayuntamiento no va a "imponer nada" a los comerciantes del Fontán

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento no va a "imponer nada" a los comerciantes del Mercado de El Fontán, divididos en torno a la reforma del espacio y la solución temporal que se plantea para que puedan mantener su actividad durante la reforma.

La reforma del Mercado del Fontán cuenta con una partida de 2,4 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE, y la condición para recibirlos es que el 60% de la obra esté ejecutada en diciembre de este año.

En unas declaraciones a los medios, Canteli ha subrayado que la decisión de adecuar o no el mercado "es de ellos", de los comerciantes. "¿Que no quieren que lo hagamos?, no lo hacemos, ¿que quieren que lo hagamos?, lo hacemos", ha dicho, para después subrayar que Oviedo "tiene que crecer" y "evolucionar". "Este es un acto de modernización", ha remarcado.

El alcalde ha explicado que no se trata de persuadir a los comerciantes que dudan de la necesidad de acometer esta reforma, sino que "tienen que convencerse ellos missmos". "Queremos hacer algo que evolucione al mercado, que sea una referencia cuando la gente viene a Oviedo", ha insistido.

Si finalmente el proyecto no sale adelante, esos fondos se perderían. "Si no se usan, se devuelven y fuera, no pasa nada", ha zanjado.