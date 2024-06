La cantante Vera GRV protagoniza su primer concierto como solista en el Teatro Apolo

El Teatro Apolo de Almería ha cogido el primer concierto como solista de Vera GRV, quien consiguió agotar las entradas hace semanas. La cita ha sido una de las últimas propuestas de la programación de primavera puesta en marcha y coordinada por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y ha contado con la producción de Crash Music.

La artista acompañada del guitarrista Aitor Gómez y los coros de Paula ha interpretado varias canciones propias como 'Ron', 'Devuélveme la vida', 'Sola', 'Un cuento sin sirenas', 'Reflejos' o 'Flores' que ha sido presentada como ejemplo de superación al ser una de sus primeras canciones, compuesta hace tres años.

Asimismo, Vera GRV también ha presentado su primera colaboración con la granadina Kristina, que se sumó en 'A morir', dejando paso a Antony Z con 'Enséñame el amor' y 'Paloma blanca', ambas estrenadas en exclusiva, según ha indicado el Ayuntamiento de Almería en una nota.

Como interludio, María Molinero de nueve años asumió la interpretación de 'La hija de Juan Simón', dando así paso al segundo bloque en el que Vera GRV ha estado acompañada por la Agrupación Nuestra Señora del Mar y por el cante de Edu García en la canción 'K no me sueltes', dedicada a la memoria de su abuelo.

Tres exponentes de la escuela y cantera de la Peña El Morato, María Molinero, Salvador Amador y Celia Ortega, se han sumado a la interpretación que Vera GRV y Jatabo hicieron de 'Dolores'. Además, la artista almeriense también actuó junto Juancho Marques en 'Los hijos del odio' y modo de cierre interpretó la canción 'Pobre niña' y una versión de 'La tarara'.