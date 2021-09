Cantabria quiere tener vacunados en las próximas semanas a un 85%-90% de los más jóvenes

El objetivo es que la comunidad esté en una situación "idónea" para afrontar una "posible" nueva ola en invierno

Cantabria se marca como objetivo para las próximas semanas llegar a porcentajes del 85-90 por ciento entre los grupos de edad más jóvenes, de forma que la comunidad pueda afrontar de forma "idónea" una "posible" nueva ola este invierno.

Para ello, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) trabaja en fórmulas para "captar" para la vacunación a aquellas personas aún no vacunadas, que fundamentalmente se sitúan en los colectivos más jóvenes.

Para lograrlo, el SCS estudia "varias opciones" que podrían pasar por acciones de captación en universidades y determinados ámbitos laborales, según ha explicado este martes en rueda de prensa el director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann.

Wallmann ha señalado la "muy buena disposición" a vacunarse que hay en el grupo de 12 a 19 años, donde casi el 82 por ciento de sus integrantes ha recibido al menos una dosis, un porcentaje que baja entre el 75% y 77% entre aquellos de 20 a 39 años.

El director general de Salud Pública cree que este menor porcentaje entre los veinteañeros y treintañeros no quiere decir que los no vacunados de estos grupos sean "negacionistas radicales", sino que, o aún "no les ha venido bien" hacerlo por "inconvenientes", o no le dan "tanta importancia".

Por ello, Wallmann cree que el SCS tiene que trabajar ahora de forma "productiva" y "acercarse" a estos colectivos.

De 40 a 49 años el porcentaje de vacunados es de casi el 89% y en los grupos de edad superiores hay más de un 90 por ciento de inmunizados.

NUEVA JORNADA SIN CITA

Para cumplir el objetivo de avanzar en la vacunación y llegar a estos porcentajes en todos los grupos, este miércoles, día 15, festivo en Cantabria, se llevará a cabo una nueva jornada de vacunación sin cita.

Se desarrollará de 9.00 a 13.30 horas, habrá 200 dosis disponibles y podrán participar en ella mayores de 12 años (edad mínima de vacunación).

También podrán recibir su segunda dosis aquellas personas que hayan recibido el primer pinchazo hace más de 21 días y los desplazados que lleven más de tres meses en la comunidad.

EL 80% DE CONTAGIADOS EN LA QUINTA OLA ERAN NO VACUNADOS

Respecto a la quinta ola, Wallmann ha señalado que el 80 por ciento de casos positivos de covid se han detectado entre personas no vacunadas.

Concretamente 12.106 personas positivas en esta onda no estaban vacunadas, mientras que 3.081 sí lo estaban.

A juicio de Walmann estos datos demuestran la "clara efectividad de la vacunación".

POSIBILIDAD DE NUEVAS OLAS

Por otro lado, ha señalado que en estos momentos se está en una "situación de transición" respecto al virus, en la que se está pasando de un "escenario pandémico" a una situación "endémica" en la que el covid se va a integrar de alguna manera "en los típicos resfriados y gripe".

Wallmann cree que va a haber "más ondas y brotes pero no van a tener tanto impacto" como hasta ahora. A su juicio, las siguientes ondas serán "más planas, probablemente más prolongadas en el tiempo" y con menor impacto en los hospitales.

TERCERA DOSIS

Además, a preguntas de los medios de comunicación, ha explicado que Cantabria se está preparando para administrar la dosis adicional a personas trasplantadas o con tratamientos inmunosupresores, siguiendo las directrices acotadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En Cantabria se ha calculado que hay un millar de trasplantados y en estos momentos se está calculando el número de personas con tratamiento inmunosupresor.

El SCS irá llamando a estas personas para recibir la dosis adicional de la vacuna.

Además, ha recordado que el Ministerio de Sanidad está a la espera de recibir resultados de un estudio sobre el impacto del covid en las residencias de mayores y a partir de ello se decidirá si se administra la dosis adicional también en estos centros.