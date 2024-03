Cano (PP): "Sánchez nos quiere condenar al ostracismo hídrico con un incremento no motivado de los caudales ecológicos"

El secretario ejecutivo de Agua del Partido Popular de la Región de Murcia y diputado regional, Jesús Cano, ha denunciado que "Sánchez nos quiere condenar al ostracismo hídrico con un incremento injusto, excesivo y no motivado de los caudales ecológicos del Tajo", tras la reunión celebrada entre el Ministerio de Transición Ecológica y las comunidades autónomas sobre las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

Al hilo, ha asegurado que "el Ministerio de Teresa Ribera se niega a revisar los caudales ecológicos con una metodología adecuada, que debería ser igual para todo el país", para añadir que "la ministra no enseña sus cartas para evitar que las comunidades autónomas de la cuenca receptora puedan hacer aportaciones eficaces en defensa de sus legítimos intereses".

Cano ha recordado que la reunión que las comunidades autónomas mantuvieron con el Ministerio era una "gran oportunidad" para convertir la regla en un elemento dentro de la "necesaria coordinación de los planes", pero en este encuentro quedó patente que "no existe coordinación para garantizar que el sureste siga recibiendo ese recurso que es fundamental e irrenunciable".

Al hilo, el secretario ejecutivo quiere conocer "qué esconde la ministra Ribera", que "no puso encima de la mesa ningún documento ni cifras sobre las nuevas reglas de explotación" y, a pesar de todo esto, la Región de Murcia acudió a la reunión del Ministerio "de manera absolutamente coordinada y sin fisuras", junto con la Junta de Andalucía y la Generalitat Valenciana.

En ella, el Gobierno regional esperaba que se constituyera un grupo de trabajo "exclusivamente técnico" para abordar unas reglas de explotación "basadas en principios sólidos, duraderos y que atiendan a las inquietudes, sensibilidades, singularidades y demandas de los usuarios del sureste español", ha afirmado Cano, y que "confiaban en que el Ministerio acudiera a esta reunión sin prejuicios y con espíritu constructivo, en la búsqueda de soluciones reales al grave problema hídrico que tenemos en la Cuenca del Segura", pero "no fue así".

Con todo ello, "el PP no aceptará ningún documento que suponga un incremento de los caudales ecológicos del Tajo", ya que "no existe ningún informe técnico que lo avale", ha asegurado.

Cano ha lamentado que la Región de Murcia "asistió con voluntad de colaborar, de aportar su visión de cómo tiene que perfeccionarse la regla que regula las transferencias que vienen del tajo al Segura", pero "tristemente" el Ministerio le ha negado esa oportunidad de colaborar y de trabajar mano a mano.

Al hilo, ha continuado, "Ribera les ha cerrado la puerta del diálogo", y, además, "les ha instado a mandar un papel con apreciaciones, sin conocer metodología ni principios para modificar esta regla, que nos tememos acabará como todos los que se han enviado a lo largo de este año motivando técnicamente la viabilidad del trasvase tal y como lo conocemos".

En esta línea, ha incidido en que "este trasvase es la muestra de la solidaridad que debe existir entre los distintos pueblos de España, para repartir un recurso que es público, de todos los ciudadanos". "Es el cimiento que permite que no vayamos a sufrir recortes este año hidrológico y que no tengamos que recurrir a soluciones extremas como pasa en otras zonas de España. De no ser por el Trasvase Tajo-Segura, todo el Levante estaría en situación de colapso".

Y es que, según explica, la Cuenca del Tajo se encuentra al 72 por ciento de su capacidad, mientras que la del Segura está al 19 por ciento, "sin embargo, hay gente en este país que niega la posibilidad y la necesidad de ser solidarios con el agua, llevándola de donde sobra, cuando sobra, hasta donde hace falta, cuando hace falta", ha remarcado el secretario ejecutivo.