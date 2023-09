Cano (PP): "El PSOE es el responsable directo de que el Mar Menor no esté protegido frente al urbanismo"

El diputado regional del Partido Popular en la Asamblea Regional, Jesús Cano, ha asegurado que "el PSOE es el responsable directo de que el Mar Menor no esté protegido frente al urbanismo".

Cano ha denunciado que, al votar en contra, "el PSOE ha eliminado el artículo 16 de la Ley del Menor", por lo que su Proposición de Ley "no vale para nada y no tiene ningún sentido que promueva una moción en los ayuntamientos para votar una iniciativa legislativa de un artículo que ya no existe en la ley".

El diputado ha lamentado que los socialistas votaran en contra del Decreto Ley que el presidente López Miras aprobó para darle la protección urbanística al Mar Menor porque "esto ha provocado que hayan eliminado una de las barreras para proteger el ecosistema".

"Han traicionado el Mar Menor, no sólo no se hace nada desde el Gobierno de España para protegerlo, sino que, a causa del sectarismo de la izquierda, ahora si se pueden solicitar nuevas licencias para construir en el entorno del Mar Menor", ha remarcado.

De hecho, "nada justifica el voto de la izquierda para eliminar la moratoria urbanística", hemos pasado del freno urbanístico impulsado por el PP en el entorno del Mar Menor al desenfreno impulsado por la izquierda. "Con ese voto en contra, los socialistas demostraron que su discurso para el Mar Menor es una gran mentira", ha concluido el diputado.