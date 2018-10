Cardenal Cañizares: "Quien permite la libertad de enseñanza en España fue el gobierno socialista"

13.28.- Concluye el Diálogo sobre el papel de la Iglesia en la cultura y la educación. Se reanuda a las 16.30 con una mesa redonda sobre el papel de la Iglesia en una sociedad democrática.

Cardenal Cañizares: "Echo de menos que no sea ministro de Educación Alfredo Pérez Rubalcaba", bromea. Risas y aplausos entre los asistentes.

Herrera a los contertulios: "Me han defraudado, han estado demasiado de acuerdo", bromea

Rubalcaba: "La gente quiere que su hijo conozca los elementos básicos de la sociedad donde ha nacido, que tiene referencias religiosas y no hacerlo es convertirse en un inculto"

Carneal Cañizares: "Hay cosas más que cómicas", subraya el Cardenal

Herrera: "Hay cierta aversión ante el hecho religioso que llega ser cómico"

Rubalcaba: "Se puede vivir con religiones distintas en el mismo sitio"

Cardenal Cañizares: "La programación de la enseñana religiosa católica incluye la enseñanza de otras religiones y respeto hacia ellas"

Rubalcaba: "Hay que plantearse el hecho religioso y colocarlo en el currículum de forma que se pueda ir al Museo del Prado y entender algo"

Herrera: "¿Es explicable la vida social en España sin el hecho religioso, fiestas patronales, romerías, costumbres...? La religión está presente hasta en la vida cotidiana de los más descreídos"

Cardenal Cañizares: "La enseñanza religiosa no puede alterar orden público. En el caso de la cristiana contribuye a que haya hombres y mujeres nuevos"

Rubalcaba: "El hecho religioso forma parte de nuestra cultura y sociedad. Ahora las religiones viven una suerte de repolitización. La gente recupera identidad vía religión. Si queremos vivir en una sociedad con diferentes creencias y vivir en armonía hay que enseñar el hecho religioso para enseñar que las religiones no son para atacar al que no piensa como tú, todo lo contrario y en eso juega un papel importante la iglesia. Siempre he defendido el estado laico, pero eso no significa defender al sociedad laica".

Cardenal Cañizares: "Hay dimensiones de la enseñanza que deben de estar presentes en todos los colegios"

Rubalcaba: "Es un derecho de los padres elegir la educación de sus hijos".

Rubalcaba suscribe al Cardenal: "El Informe PISA provoca distorsiones educativas, prescinde de lo que pasa en un centro, la calidad es otra cosa, tiene razón"

Cardenal Cañizares: "El tema clave en estos momentos es la calidad de la enseñanza, que sea de la misma calidad. Calidad no es el lo que diga el Informe PISA, es calidad educativa, hacer hombres"

Rubalcaba sobre la enseñanza concertada: "Hay un problema de calidad de la pública, hay que conseguir que compita, tiene algunas dificultades derivadas del tipo de alumnos que tiene que enseñar. El predictor del éxíto o fracaso, es el origen social. Hay zonas en las que compite muy bien. El debate es el lugar donde pongo el dienero, porque es escaso"

Rubalcaba: "Es mejor que haya un pacto escolar, repetando la Constitución, pero pretender ponernos de acuerdo en todo es imposible, vamos a elegir los grandes temas pendientes"

Rubalcaba: "La LOGSE la pactamos todos, menos el PP. La ley Wert fue el PP contra todos, es horrible"

Cardenal Cañizares: "La alternativa a la enseñanza religiosa no debe ser el parchís, tiene que ser otra materia de rango similar"

Rubalcaba sobre la asignatura de religión: "Oferta obligatoria, voluntaria para el que la quiera, evaluable, no computable necesariamente en todo. Eso es la LOGSE que pactamos, en la LOE no. El problema es la alternativa ¿qué hacemos con los que no quieren religión?"

Cardenal Cañizares sobre la asignatura de religión: "Ofrecida para todos, imposición para nadie. Debe de ser evaluable por ser un aspecto de la pedagogía, otra cuestión es el paso al expediente"

Cardenal Cañizares sobre la necesidad de la asignatura de religión: "La escuela debe educar, dar sentido a la vida"

Cañizares: "Hay que hacer un pacto de aplicación del artículo 27 de la Constitución"

Rubalcaba: "El colegio público es de todos, el concertado es de quien lo elige, es el dilema que hemos tenido siempre. Atendiendo a los sectores, hay que hacer una programación general. Tenemos un modelo que ha ido degenerando, quizás alguien recupere su esencia que es la gratuidad, que cualquier centro pueda ser elegido por cualquier padre".

Cardenal Arzobispo, Antonio Cañizares: "La verdadera educadora es la familia, por naturaleza"

Rubalcaba: "Son derechos con responsabilidades diluídas"

Herrera: ¿Quién educa, el Estado o los padres?

Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares: "Quien permite de verdad la libertad de enseñanza en España fue el Gobierno socialista".

Pérez-Rubalcaba: "Del 70 hacia delante la Iglesia ha defendido sus posiciones en materia educativa de manera consistente, a veces ha chocado con los gobiernos, pero hay una aproximación que compartimos, y que ha hecho más fácil nuestro diálogo, que es una aproximación ética a la educación. He sido ministro de Educación y he tenido buena relación con la Iglesia".

Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. "La aportación de la Iglesia a la eduación ha sido clave".

12.33.- Carlos Herrera abre el diálogo sobre el papel de la Iglesia en al cultura y la educación y da paso al Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares y Alfredo Pérez-Rubalcaba. "Métanse mucho el uno con el otro, tengan un punto descarado y grosero", bromea el moderador.

El Presidente del PP, Pablo Casado, ha confirmado su asistencia al Congreso 'La Iglesia en la sociedad democrática' y se une a las numerosas personalidades de la vida política, social y eclesial que estarán presentes en este Congreso, que tiene como objetivo poner en valor el papel de la Iglesia en la Transición; sus relaciones a lo largo de estos 40 años con el Estado y la sociedad democrática; y su contribución a la educación, la cultura y el desarrollo social.

