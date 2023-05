Cañizares (PP) presenta sus 283 medidas para gobernar Ciudad Real, hechas de 2.000 aportaciones ciudadanas

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ciudad Real, Paco Cañizares, ha presentado el programa de gobierno con el que quiere impulsar un cambio necesario en Ciudad Real y construir, de la mano de toda la sociedad, "una ciudad próspera que mire al futuro".Se trata de un amplio documento, con 283 medidas, que lleva detrás un trabajo de muchos meses de escuchar a los vecinos, que han realizado más de 2.000 aportaciones.

Acompañado del director del programa electoral del PP de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas Torres, y del coordinador del programa electoral de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, Cañizares ha destacado que este amplio documento, de 30 páginas, se puede consultar en la página web www.canizarescr2023.com.

"Esa coordinación es importante porque hay infraestructuras muy necesarias para Ciudad Real, como la autovía del IV Centenario o la de Toledo que llevan años desaparecidas del discurso del PSOE y que son vitales para el futuro de nuestra ciudad", ha añadido el candidato del PP a la Alcaldía, que ha subrayado que otro aspecto importante como es la agilización de los trámites administrativos o la bajada generalizada de impuestos, son líneas de trabajo comunes, también, con el programa electoral con el que concurre a las elecciones autonómicas el candidato del PP, Paco Núñez.

Políticas para la creación de empleo, la captación de empresas, el apoyo a las familias, la bajada de impuestos, la simplificación de la burocracia y la atención eficiente al ciudadano, así como el fomento del deporte y la cultura, como motores económicos y estilo de vida, y el potenciamiento de orgullo de ciudad son los ejes principales del programa electoral de Paco Cañizares.

Convencido de que la política municipal hay que hacerla entre todos, y de que es necesario devolver el protagonismo a cada uno de los ciudadrealeños para que sean los actores principales del cambio que necesita Ciudad Real, Cañizares ha explicado las grandes líneas del programa electoral que, ha anunciado, se irá desgranando en los próximos días, un documento que continúa abierto para seguir recogiendo aportaciones ciudadanas.

SACAR A CIUDAD REAL DE LA PARALIZACIÓN

Ha destacado que es urgente y necesario una política que sea capaz de atraer inversiones que hagan posible que Ciudad Real salga de la paralización en la que está inmersa. "No puede ser que Ciudad Real sea la capital con más paro de la región y la cuarta con el IBI más alto de España, no puede ser que los trámites administrativos que corresponden al Ayuntamiento se eternicen por una falta de gestión municipal, no puede ser que los jóvenes tengan como expectativa de futuro salir de Ciudad Real, eso hay que cambiarlo desde muchos frentes y, sobre todo, desde la colaboración con la universidad y con el tejido empresarial", ha indicado.

Cañizares ha añadido que es necesario mejorar los servicios que el Ayuntamiento presta a los vecinos, limpieza de calles y jardines, seguridad y una mejor atención al ciudadano. "Y un tema muy importante es la labor que desarrollan las entidades del Tercer Sector y que el Ayuntamiento no ha sabido, en estos años, aprovechar", ha añadido el candidato 'popular', quien ha destacado que en el centro de su programa electoral están las personas mayores y las familias, olvidadas estos años por el gobierno del PSOE, y que deben ser el centro de la actividad del Ayuntamiento porque son, ha dicho, "la columna vertebral de nuestra sociedad".

SER REFERENTE EN DEPORTE Y CULTURA

"Deporte y cultura serán los elementos que permitirán que Ciudad Real coja otra dimensión y que la capital vuelva a ser el referente provincial y regional que fue en otra época y que se ha perdido con las políticas socialistas de estos últimos ocho años", ha continuado explicando Cañizares quien, por último, ha señalado la necesidad de que Ciudad Real recupere el orgullo de ciudad y se fomente en todas las áreas.

"Somos la capital de una gran provincia y tenemos que ser capaces de atraer contenidos de toda índole que nos hagan ser referente, aprovechando nuestras características únicas; nuestra historia y tradiciones deben ser seña de identidad y para eso hay que creérselo, hay que generar orgullo de ciudad y potenciar la marca Ciudad Real", ha concluido.

Por su parte, el director del programa electoral, Guillermo Arroyo, ha destacado algunos aspectos del programa que apuesta por recuperar un Ayuntamiento de puertas abiertas a los vecinos, simplificando la burocracia y poniendo en marcha un Plan Municipal de Atención al Ciudadano, haciendo una política para las personas, un programa que recoge, también, una ambiciosa bajada de impuestos para particulares, empresas y autónomos, y que apuesta por un modelo de ciudad con una nueva imagen urbana, una ciudad limpia, segura, orgullosa de sí misma.