Canga (PP) propone aumentar el gasto en turismo a 60 millones la próxima legislatura

El candidato del PP a la Presidencia del Principado, Diego Canga, ha propuesto este jueves aumentar el gasto público en turismo a 60 millones de euros durante la próxima legislatura, duplicando el actual presupuesto del Ejecutivo de Adrián Barbón.

En una rueda de prensa, Canga ha presentado junto al diputado José Felgueres el programa del PP en materia de turismo, estructurado en seis planteamientos orientados a impulsar el turismo y desestacionalizar su demanda. El PP pretende destinar más inversión a turismo, tratarlo como un sector "prioritario y transversal", fomentar la creación de productos turísticos para desestacionalizar la demanda, mejorar las conexiones e infraestructuras, promocionar Asturias como destino turístico en el extranjero y fomentar el empleo y la formación en el sector.

Canga ha avanzado que, de llegar a gobernar tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, el PP desligará el turismo de cultura y política lingüística. Valora el candidato 'popular' integrar turismo en una consejería de industria o en presidencia, dado su "carácter transversal".

El candidato del PP ha explicado que, siendo España la segunda potencia turística mundial por detrás de Francia, Asturias ocupa el undécimo lugar por CCAA en competitividad turística debido a la baja clasificación en aspectos como la accesibilidad y conectividad por medios de transporte; la diversificación y estructuración de productos turísticos; la prioridad política y gobernanza turística; y los resultados económicos y sociales, según el ranking de competitividad turística de Exceltur.

Entre las medidas concretas que plantea el PP se encuentran situar Asturias como destino de referencia ciclista y de deporte al aire libre, reparar la Senda del Oso, rehabilitar la Ciudad de Vacaciones de Perlora, fomentar campañas de atracción de turistas extranjeros en las ciudades con las que hay conexiones aéreas directas o recuperar la autopista del mar. También plantean crear el certificado de profesionalidad de escanciador con formación específica.

BARBÓN VA "A REBUFO" DEL PP

Preguntado por los periodistas acerca del planteamiento de Barbón sobre la creación de una circunscripción para los votantes en el extranjero, Canga ha señalado que es "una buena ocurrencia" que no va más allá.

Cree el candidato que los votantes asturianos en el extranjero se han sentido "ninguneados" por Barbón durante estos cuatro años, y ha cuestionado que el actual presidente hable del voto extranjero solo cuando Canga lo plantea previamente.

A juicio de Canga, a los 122.000 asturianos que trabajan y votan en el exterior no les "importa" tener un diputado. "Queremos no sentirnos asturianos de segunda como nos hemos sentido con Barbón", ha dicho. Lo que quieren los emigrantes, ha subrayado, no es un diputado, sino ayuda para mantener las actividades de cultura asturiana o facilidades para obtener productos asturianos como la sidra o el vino de Cangas. También quieren, según Canga, que se mantengan las conexiones aéreas y tener "facilidades" cuando regresan a Asturias. Sus necesidades, ha apostillado, no tienen "nada que ver" con lo que Barbón quiere hacer "a rebufo" de lo que él planteó sobre la comunidad asturiana en el exterior.

Los asturianos que viven fuera, ha concluido, se van a sentir "muy representados" por Canga, porque es "uno de los que van a votar fuera".