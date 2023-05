Canga (PP) afirma que la reforma del Estatuto solo interesa a la gente "que está en la burbuja de la política"

Afirma que una modificación requerirá un acuerdo con los 'populares' y eso permitirá "deshinchar la burbuja de la oficialidad"

El candidato del PP al Principado, Diego Canga, ha afirmado que la reforma del Estatuto le puede interesar a la gente que está "en la burbuja de la política", pero no está "en las peticiones de la calle, absolutamente para nada".

Del mismo modo, ha indicado que esa reforma requerirá de un acuerdo con el PP "y eso va a hacer que toda la burbuja que ha creado el señor Barbón con la oficialidad probablemente se va a deshinchar".

Así lo ha señalado este jueves en una entrevista en TPA recogida por Europa Press, donde ha sido preguntado por la política lingüística que desarrollarían los 'populares' si llegan a gobernar.

En el programa electoral para las elecciones de este 28 de mayo el PP no hace mención en ningún momento a la existencia de la lengua asturiana y el gallego-asturiano. Preguntado por esta cuestión, Canga se ha limitado ha insistir en la postura de los 'populares' contraria a la oficialidad, pero se ha mostrado favorable a la "promoción del asturiano".

Sobre la opinión del PP ante la modificación del Estatuto, más allá del tema de la oficialidad, Canga ha indicado que "de toda Asturias que me he recorrido nadie me ha preguntado por la reforma".

"La gente en la calle lo que quiere saber es cómo reducir las listas de espera, cómo acabar con la hemorragia demográfica, cómo acabar con los problemas del lobo... Eso es lo que le interesa a la gente. Puedo entender que la reforma del Estatuto le puede interesar a la gente que está en la burbuja de la política, pero no está en las peticiones de la calle, absolutamente para nada", ha señalado.