Cañete (Pimec) y Riera (Cámara de España) abogan por alianzas público-privadas para impulsar pymes

Martínez celebra que Kit Digital haya firmado 370.000 acuerdos para la digitalización de pymes

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y la directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera, han abogado por crear colaboraciones público-privadas para impulsar las pymes.

Así lo han expresado este sábado junto al exdirector general de Red.es, Albert Martínez Lacambra, en el debate 'Pymes y crecimiento económico' en el XXVIII Encuentro de Economía en S'Agaró (Girona).

"Sin colaboración público-privada no vamos a crecer. O no vamos a crecer bien", ha afirmado Riera, que ha dicho textualmente que el programa de digitalización de pymes y autónomos Kit Digital a través de fondos Next Generation es el mejor ejemplo de colaboración público-privada.

Cañete ha señalado que, con dinero público, Kit Digital está digitalizando las pymes y las está "haciendo crecer y hacer más grandes, más competitivas".

En esta línea, Martínez ha señalado que los fondos Next Generation son "una gran oportunidad para conducir estas pymes a la digitalización", y ha celebrado que se hayan firmado 370.000 acuerdos entre digitalizadores y digitalizados.

LEGISLACIÓN

Cañete ha dicho que para que las pymes puedan crecer se debe legislar "pensando en los pequeños", ya que la dimensión condiciona en la capacidad de resiliencia, en sus palabras.

Según él, las pymes tiene voz propia en Catalunya y en Europa pero deben evolucionar para tenerla a nivel estatal: "Se producen elementos legislativos, que lógicamente tienen, en los que están en el puente de mando algunos tipos de acciones que condicionan el crecimiento de nuestras pymes".

Ha celebrado que gracias a Europa se haya creado la Ley 'Crea y Crece', porque "cambia el cuento de la Caperucita, porque inyecta liquidez al sistema" y se salvan empresas y puestos de trabajo, en sus palabras.

"CAMBIO CULTURAL" DE LAS PYMES

Riera ha analizado que las pymes "deben entender el valor de las alianzas, el valor de los modelos de negocio", elementos que, según ella, les ayudarán a internacionalizarse.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y ha insistido en que "se debe incidir en los cambios legislativos, pero sin un cambio cultural" en las pymes todo lo que se haga será más cortoplacista, en sus palabras.

CONTROL Y TRANSPARENCIA

Martínez ha explicado que los programas que se hacen con dinero público exigen niveles de control y transparencia que hacen que el proceso sea más lento: "Por parte de la Comisión Europea, la presión y la fijación que tienen con el conflicto de interés y la corrupción hace que todavía se ralentice más".

Y ha avisado de que con los Next Generation se formuló una narrativa "peligrosísima" en cuanto a la inmediatez, por lo que ha recordado que cualquier subvención implica solicitarla con un procedimiento abierto, transparencia, libre concurrencia, etcétera, ha dicho.