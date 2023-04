La candidatura al completo de Ciudadanos Almería presenta 'Es distinto', su lema de campaña

Coincidiendo con la foto de la candidatura al completo de Ciudadanos (Cs) al Ayuntamiento de Almería, la formación liberal ha presentado el lema de campaña: 'Es distinto'. Según han explicado desde Cs, el eslogan hace referencia a la renovación que experimentó el partido en el profundo proceso de refundación de principios de año.

Nueva etapa con nueva imagen y caras nuevas con Rafa Burgos como candidato a la alcaldía de Almería por primera vez, ha indicado en una nota Cs, aunque afirma que sigue intacto el marcado carácter liberal, haciendo especial hincapié en su posición de centro, reformista y con un papel moderador en un tiempo marcado por la polarización política.

Según han argumentado desde el comité de campaña, la candidatura de Cs en la capital almeriense intentará que cale la idea de que "no es lo mismo ser que aparentar; no es lo mismo avanzar que progresar y no es lo mismo conservador que liberal; en este sentido, Rafa Burgos es distinto". De esta forma, Cs quiere marcar la diferencia en el camino al 28 de mayo.

La foto de familia del equipo de liberales que acompaña a Rafa Burgos como alcaldable en la capital almeriense se ha hecho en la escalinata del Cerro de San Cristóbal, una zona cuya puesta en valor ha sido demandada por la formación durante los últimos dos mandatos.