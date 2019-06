Candidato de Vox en Alfarràs deja el partido y se declara independentista

PARTIDOS VOX

El candidato de Vox a la alcaldía de Alfarràs (Lleida), Antonio Jiménez, ha anunciado que deja el partido de extrema derecha y se ha declarado independentista y a favor de los políticos presos.,Jiménez, que es el presidente de la Asociación de Gitanos de Alfarràs, ha explicado en una entrevista en la emisora local EmunFM que se presentó como candidato por Vox "porque me prometieron el oro y el moro -ha relatado-, pero a la hora de la verdad no me apoyaron en nada". ,Además