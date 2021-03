Candidato PSOE a Alcaldía de Murcia defiende la moción como "reflexionada", para una gestión "transparente"

Los firmantes de la moción no están dispuestos a dejarse "arrastrar por esta sucia imagen que daña la institución"

El candidato a la Alcaldía del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, ha recordado que la moción presentada contra el actual alcalde, José Ballesta, está respaldada por la firma de los quince concejales necesarios --nueve del PSOE, cuatro de Ciudadanos y dos de Podemos-Equo-- y no "una decisión improvisada ni rencorosa".

Por contra, ha argumentado, "es una decisión reflexionada y sustentada en la esperanza de que este Ayuntamiento solo debe dar un titular: el de la gestión impecable, transparente y eficaz", y, a su juicio, "tenemos la oportunidad y es ahora cuando debemos ser valientes".

En esta línea ha señalado que han perdido "la seguridad en la capacidad de quien debe tomar decisiones, sobre todo en etapas convulsas, excepcionales, como ésta, marcada por una pandemia que exige una gran fortaleza y determinación para salir victoriosos".

Cuando "la mayoría de los componentes de un Pleno da el paso de presentar una moción de censura, hay detrás muchas razones rotundas" como son "contrataciones sospechosas, vacunación irregular, facturas dudosas, investigaciones judiciales y policiales, además de un notable déficit democrático".

Pero además, ha señalado, "intentamos avanzar hacia un municipio cuyos habitantes tengan la seguridad absoluta de que vamos a trabajar por su bienestar, que dan igual las pandemias que nos amenacen, porque tienen la garantía de que quienes están al frente de este Ayuntamiento sólo piensan en su protección y en su rescate si fuera necesario".

"Llevamos un año de pandemia, un año en el que estrategias, cargos públicos e instituciones se han puesto a prueba. Un año en el que excepcionalmente había que dar la talla, como lo han hecho los sanitarios y todos los profesionales y autónomos de los servicios básicos", ha apuntado Serrano, quien que afeado que el PP haya "decidido quedarse en la retaguardia, perdiendo el pulso del combate en primera fila".

Y lo han hecho, ha aseverado, "por miedo a mancharse y así perder esplendor", pero, ha diferenciado, "esto sigue y hay que salir ya de detrás de las cortinas".

"Y es que los gestores de las instituciones deben ser los primeros en dar la cara. No los primeros en vacunarse", ha criticado, al tiempo que ha recordado que hace un año, ofrecieron un documento con 64 medidas para paliar los efectos de la pandemia que consensuaron quince concejales. "Entonces, como ahora, estábamos pensando en la gente y por ello sigue siendo una buena hoja de ruta", ha reiterado.

Serrano ha defendido que, como mínimo quince concejales del Pleno, no están dispuestos a dejarse arrastrar por "la inercia y la inacción instauradas", ni tampoco que les salpiquen "prácticas de dudosa moralidad, quizá, porque 26 años son demasiados años cuando no tenemos capacidad para reinventarnos ni dotarnos de la ilusión y la esperanza necesarias para afrontar cada etapa, cada momento, cada persona, con compromisos y soluciones".

De igual forma, ha rechazado las "tímidas y pueriles justificaciones a procedimientos y contrataciones que se están investigando por existir fundadas sospechas de que la gestión en este Ayuntamiento hace aguas".

"SUCIA IMAGEN"

No están dispuestos a dejarse "arrastrar por esta sucia imagen que daña la institución" y a todos los que forman parte de la misma "revolcando por el lodo el nombre de este municipio".

"No todos somos iguales, no todos somos capaces de vender nuestra alma al diablo, no todos podemos aguantar por un cargo y no todos tenemos precio", ha aseverado.

Ha recordado que "estamos en un tiempo nuevo en el que ya no se lleva gobernar con mayoría absoluta, así que tenemos la obligación y la responsabilidad de pactar, acordar, negociar, siempre por el bien común. Y esto también es democracia".

"Esta casa lleva cerrada a cal y canto demasiado tiempo y se ha perdido el pulso de la calle, ha dejado de escuchar y, peor aún, de mirar a la cara de la gente, sobre todo, porque, señor Ballesta, usted está embelesado mirándose a sí mismo", ha criticado duramente.

Por ello, ha abogado por "abrir para renovar la atmósfera, para hacer limpieza y para demostrar que gobernar es sinónimo de transparencia y participación".

"Dejemos de utilizar a los vecinos sólo como votantes, contemos con ellos, hagámosles protagonistas de la vida pública", ha pedido Serrano, quien ha reiterado la necesidad que no decidir "a sus espaldas" y no planificar un municipio sin sus ciudadanos.

PEQUEÑAS SOLUCIONES QUE GARANTIZAN EL BIENESTAR

El candidato socialista a la Alcaldía de Murcia, ha reconocido que los grandes proyectos "son los que cambian las fisonomías de las ciudades y pueblos", pero a pedido no desdeñar "pequeñas soluciones que garantizan el bienestar y la felicidad de las personas: un semáforo en un cruce, rebajar una acera para el acceso de una silla de ruedas, reparar un socavón, poner un autobús o pintar un paso de peatones contribuyen a mejorar la vida de la gente".

Asimismo, ha defendido tratar a todos los ciudadanos por igual, "sea cual sea su condición, estatus, procedencia o el nombre de su calle, haciendo hincapié en el "maltrato a las pedanías, como si fueran un estorbo o hijas de un dios menor".

"Promover municipios con territorios de primera, de segunda o hasta de tercera es alentar la desigualdad, la discriminación y la injusticia, y también es cavar la fosa del gobernante que toma esas decisiones", ha lamentado.

Para mejorar la situación actual ha ofrecido "un equipo de personas preparadas y sin lastres, dispuesta a asumir la responsabilidad y a aprovechar la oportunidad y el momento de reconstruir, de cambiar y de evolucionar".