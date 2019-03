El candidato del PP por Barcelona quiere paracaidistas en la Guardia Urbana

El candidato del PP por Barcelona, el empresario Josep Bou, ha propuesto integrar a paracaidistas del Ejército en la Guardia Urbana para tareas de seguridad ciudadana y ha reclamado que la capital catalana acoja un desfile de las fuerzas armadas para estrechar lazos con los militares.

En el marco de un almuerzo este martes en el Círculo Ecuestre, el candidato popular ha detallado que los paracaidistas formarían parte de una nueva brigada de seguridad ciudadana, compuesta por 500 efectivos, en la que también podrían participar agentes procedentes de la Brimo de los Mossos d'Esquadra.

Estos hombres patrullarían por los barrios de Barcelona e irían ataviados con "armas largas automáticas y semiautomáticas", un equipamiento que ha asegurado que le han reclamado algunos agentes de la policía barcelonesa.

"Si tenemos el temple militar, gente que hace maniobras de fuego real y que lo ha escuchado todo, los mandas a pasear por el Raval y están como en su casa. No tienen ningún problema", ha recalcado.

Bou ha asegurado que la brigada paracaidista es la mejor preparada del Ejército -ha recordado que él mismo fue "boina negra" y "caballero legionario paracaidista"-, por lo que ha confiado en que su contribución haría de Barcelona una ciudad más segura, lejos del "refugio de okupas, narcos, traficantes y manteros" que es ahora.

"He estado tres veces en Ciutat Vella, en Nou Barris, en el Raval. He entrado en casas okupadas, me he enfrentado con los rumanos, que casi nos matamos allá (...); he estado en campamentos al aire libre con drogadictos. Recuerdo haberle dado la mano a uno", ha explicado a modo de ejemplo.

Más allá de lo relacionado con la seguridad, en su discurso Bou también ha expuesto propuestas para estimular la economía y crear empleo, que a su entender es la mejor política social, y para garantizar la movilidad sin perjuicio de los coches.