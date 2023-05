El candidato del PP en Asturias se compromete a crear una Consejería de Reto Demográfico y deflactar el IRPF

Evita hablar de pactos postelectorales con Vox y confía su victoria al voto exterior

El candidato del PP en Asturias, Diego Canga, ha prometido este miércoles crear una Consejería de Reto Demográfico si llega a la Presidencia del Principado tras las elecciones del 28 de mayo, además de una reforma fiscal que conllevaría la deflactación del IRPF y la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Así se lo ha expuesto Canga en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum este miércoles en Madrid, donde ha sido presentado por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Desde aquí, el candidato 'popular' para el Principado ha señalado la despoblación como uno de los principales problemas de la comunidad.

Por ello, Canga se ha comprometido a elevar este problema a la categoría de Consejería de Reto Demográfico, que, según ha explicado, acaparía las competencias de natalidad, emigración, despoblación y Economía plateada, y trabajaría 'codo con codo' con las Consejerías de Hacienda y Mundo Rural.

Otra de las propuestas que Canga ha puesto encima de la mesa en este foro informativo es la de la rebaja del IRPF "para las clases medias y bajas" que vendría a, según ha dicho, compensar el efecto de la inflación.

En este contexto, el candidato 'popular' ha recordado que esta deflactación del IRPF ya se ha puesto en marcha en muchas comunidades autónomas gobernadas también por los socialistas, acusando al presidente del Principado, Adrián Barbón, de no aplicarlo por "ideología fiscal": "Está ahogando a la gente".

CONFÍA AL VOTO EXTERIOR

El candidato 'popular' también se ha pronunciado sobre las últimas encuestas de cara a estas elecciones del 28 de mayo, reconociendo que "el partido está muy apretado", aunque confía en su victoria porque "ninguna encuesta incluye el voto exterior".

Precisamente, Canga ha puesto en valor que el voto exterior en Asturias supone el 13% del electorado, por lo que confía en que este porcentaje sea la clave diferencial para que finalmente acabe llegando a la Presidencia del Principado.

"No solamente voy a votar en el exterior, he ido a países latinoamericanos donde viven grandes comunidades de asturianos y Barbón no ha ido nunca. El voto exterior nos puede dar ese plus, yo en Europa soy muy conocido, nos podría dar ese cambio electoral por el bien de Asturias", ha defendido.

Sin embargo, el candidato 'popular' ha evitado hablar de futuros pactos postelectorales con Vox, aunque sí que cree que a medida que se vaya acercando el 28 de mayo la gente tendrá más en cuenta "el voto útil".