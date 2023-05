Candidato de PP a la Alcaldía inaugura sede electoral desde la que va a impulsar "los cambios que necesita Toledo"

El candidato a la Alcaldía de Toledo y presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velázquez, ha inaugurado este jueves la sede de campaña del PP de Toledo, desde donde va a impulsar "el cambio para afrontar los importantes retos a los que se enfrenta la ciudad de Toledo, un cambio que vendrá de la mano de un Gobierno del PP".

"Un gobierno serio, responsable, que haga lo que dice, que no prometa lo que no va a cumplir, que no dé la espalda a los problemas y que ponga por encima de todo el interés general de los toledanos", ha explicado Velázquez, que trabajará "para todos los toledanos" y para que "Toledo recuperará la influencia que nunca debió perder como capital de Castilla-La Mancha y volverá a ser una de las ciudades más importantes de España".

"Queremos pasar página de estos 16 años de gobiernos del PSOE", para "poner en marcha otras políticas, con otras personas y, sobre todo, con ilusión para trabajar por y para los toledanos", algo que está seguro que va a suceder el próximo 28 de mayo de la mano del PP y que servirá para conseguir que Toledo "sea un ejemplo para toda España", ha dicho, según ha informado el partido.

Por último, y tras hacer referencia al lema de campaña, 'Toledo entre todos', ha remarcado que su equipo quiere "un Toledo entre todos en el que la asociaciones de vecinos y los distintos colectivos tengan voz", para dejar atrás "la peor legislatura en materia de participación", según las propias asociaciones de vecinos.

"Tengo la firme convicción de que la participación en política es completamente necesaria, pero en política municipal es absolutamente imprescindible y lo voy a seguir demostrando como vengo haciendo hasta ahora", ha incidido.