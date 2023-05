La candidata de Podemos en Asturias denuncia que no le informen desde el partido de la visita de Montero

La candidata de Podemos en el Principado de Asturias, Covadonga Tomé, ha revelado este jueves que no tuvo conocimiento oficial de la visita a Gijón de la ministra de Igualdad y secretaria de Acción de Gobierno del partido, Irene Montero. Montero ha estado por la mañana en la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla junto a la candidata de Podemos al Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez.

En unas declaraciones a los periodistas también en Gijón, Tomé ha admitido que se enteró por la prensa de algo así y lo ha enmarcado en un nuevo episodio de la "campaña de invisibilización" a la que se quiere someter a su candidatura.

"Cosas como esta no son una novedad, realmente es algo que ha venido pasando desde noviembre cuando ganamos las primarias y la explicación es muy sencilla: no éramos la opción de estatal, no éramos la opción de Madrid para presentarnos a las elecciones en mayo y por lo tanto en noviembre empezó ya una política activa de invisibilización de la candidatura y de obstaculización de la candidatura", ha apuntado Tomé.

"Lo elegante, lo normal, lo razonable, sería que la candidatura de Asturias a las elecciones autonómicas tuviera conocimiento de esta visita", ha comentado Tomé.

En cualquier caso, ha dicho que esta "cuestión interna de partido" no puede poner en duda que desde la candidatura que lidera van a seguir trabajando por Asturias y haciendo "la mejor campaña posible".

Preguntada sobre si no creería conveniente una llamada por parte de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, o de la propia Montero, Tomé ha comentado que no sabía si se iba a producir. "Si se produce, fenomenal, creo que sería un paso positivo en la campaña y en la relación entre la dirección estatal y la candidatura que aquí se presenta", ha indicado.

Podemos lleva tiempo viviendo una crisis interna que ha llevado no hace muchos días a Tomé y sus afines a encerrarse incluso en la sede de Gijón al entender que corría peligro la lista que había votado la militancia y en señal de protesta por unos expedientes que entendían injustificados. Desde el partido se venía insistiendo en que todo se realizó correctamente y de acuerdo a las normas.

La lista electoral, con Tomé a la cabeza, fue registrada en el último momento por parte de la propia Olaya Suárez, que terminó marchándose protegida por la Policía en una noche de tensión entre los dos sectores. Tomé y los suyos abandonaron el encierro. Según ha dicho Tomé este jueves, su intención es la de trabajar para mejorar la actual representación en el Parlamento asturiano, donde consiguieron cuatro diputados en 2019.