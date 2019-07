La candidata del PSOE de Rioja intentará "hasta el límite" ser investida

INVESTIDURA LA RIOJA

La candidata socialista a la Presidencia del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha asegurado que, al no ser investida por el bloqueo de la diputada de Podemos, Raquel Romero, seguirá intentándolo "hasta el límite de nuestras posibilidades", ya que no contempla una repetición de las elecciones.,Así lo ha dicho durante su intervención en el pleno del Parlamento regional, en el que no ha logrado, en una segunda votación, la mayoría simple al contar con 16 votos afirmativos -15