La candidata del PP a la Alcaldía de Andorra dice que este partido tiene el proyecto que necesita el municipio

La candidata del PP a la Alcaldía de Andorra (Teruel), Silvia Quílez, ha afirmado este lunes que el PP tien el proyecto que necesita el municipio.

De la misma manera que ha sucedido a lo largo de toda la legislatura que está a punto de finalizar, los representantes municipales del Partido Popular de Andorra han mantenido una reunión de trabajo con los miembros de la formación en las Cortes de Aragón con vistas a trabajar en proyectos conjuntos de mejora para la localidad.

Quílez ha subrayado que el equipo que conforma su candidatura está formado por personas de "todos los sectores económicos y edades" que "están perfectamente capacitadas para trabajar en mejorar el futuro de nuestro municipio".

Ha asegurado que disponen de las "ideas y proyectos" necesarios para Andorra y también que "sabemos cómo materializarlas". "Si estamos en el Ayuntamiento vamos a poder ejecutar más presupuesto porque tenemos la capacidad de hacerlo".

Entre sus prioridades se encuentra la adjudicación del servicio de suministro y saneamiento de agua para que la empresa ganadora empiece a trabajar lo antes posible y ponga solución a las fugas que tienen en la red. "Es una necesidad urgente y mi compromiso es acometerlo lo antes posible porque no podemos esperar más", ha afirmado.

También ha puesto el foco en la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo que "tanto necesita el Ayuntamiento" y en el convenio colectivo para los trabajadores municipales, que es una demanda "histórica" de los profesionales del consistorio y que considera "fundamental" que sea una realidad.

Como aval de credibilidad ante la ciudadanía, Quílez ha recalcado que el Partido Popular "siempre se ha puesto a trabajar en las diferentes legislaturas para poner soluciones a los problemas y mejorar la vida de los andorranos".

Ha citado como ejemplo las ayudas para los comercios que tuvieron que cerrar como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 o las dedicadas a las personas celíacas, que fueron una realidad a iniciativa del Partido Popular.

"No es lo mismo gobernar que estar en la oposición. Hemos conseguido que aprobaran algunas de nuestras iniciativas pero aspiramos a gobernar y a aplicar una amplia batería de actuaciones que ayudaran a todos los vecinos", ha recalcado.

TRANSPORTE SANITARIO URGENTE

La número uno de la candidatura autonómica y portavoz de Sanidad en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha recalcado que el Partido Popular realizará los cambios que sean necesarios para que las ambulancias del medio rural estén disponibles los 365 días y las 24 horas. "Todos los aragoneses, vivan donde vivan, tienen los mismos derechos que vamos a preservar", ha resaltado.

Aunque es cierto que la ambulancia de Andorra no ha sufrido el recorte que sí que han padecido otros vehículos asistenciales en el territorio, Marín ha explicado que al tener que cubrir más territorio en las horas nocturnas, también se perjudica la calidad asistencial de los andorranos. "No vamos a permitirlo y haremos todo lo posible para acabar con esta medida que no tiene explicación", ha aseverado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También ha tomado la palabra el número tres de la candidatura autonómica, Jesús Fuertes. Lo ha hecho para subrayar que el Partido Popular "ha propuesto y seguirá haciéndolo" aquello que sea "positivo" para Andorra y su comarca, como fue el mantenimiento de la chimenea de la central térmica como "recurso turístico e histórico de primer nivel".

Ha valorado positivamente la existencia "por fin y pese al retraso" del Plan de Transición Justa y ha prometido a todos los andorranos que "estaremos vigilantes" para que se "cumpla al máximo". "No podemos permitir que se reduzcan fondos o no se apliquen los anunciados porque de ello depende el futuro de muchas familias que quieren seguir viviendo aquí", ha señalado.

Quiere con ello evitar lo sucedido con las ayudas al funcionamiento, que no se están aplicando al máximo que permite la Unión Europea. En ese sentido, ha manifestado que "debemos exigir y conseguir que alcancen el 20% y no conformarnos con un 2% que no supone grandes beneficios para nuestra provincia".