Cancelan el debate de candidatos a la Presidencia por la negativa de Marín a ceder el atril a Más Región-Equo

La Junta Electoral Central había ordenado que Podemos-IU-V-Alianza Verde estuviera en la primera parte y Más Región-Equo en la segunda

El único debate electoral en que iban a participar los candidatos a la Presidencia de la Comunidad, organizado por el Colegio de Periodistas, ha tenido que ser cancelado ante "la imposibilidad de dar cumplimiento al mandato de la Junta Electoral Central, que obligaba a que la candidata de Podemos -María Marín- diese paso a mitad del tercer bloque temático a la candidata de Más Región -Helena Vidal-", ha explicado fuentes de La7,encargada de retransmitir en directo el encuentro.

Concretamente, el mandato de la Junta Electoral decía que "no puede haber al mismo tiempo un representante de Podemos-IU-V-Alianza Verde y otro de Más Región-Equo, pues ello supondrá que la coalición menos votada de 2019 tendría en el debate a dos representantes en tanto que los partidos más votados tendrían un solo representante. Por lo que la primera parte del debate habrá de comparecer un único representante de Podemos-IU-V-Alianza Verde y en la segunda parte uno de Más Región-Equo".

En la primera parte del debate han participado Fernando López Miras (Partido Popular), José Vélez (PSOE), María José Ros (Ciudadanos), José Ángel Antelo (Vox) y María Marín (Podemos en coalición con Izquierda Unida-Verdes y Alianza Verde), quien, al llegar el momento de dejar su sitio a Helena Vidal (Más Región en coalición con Equo) se ha negado y se ha tenido que suspender.

Pero antes de esta suspensión los candidatos han podido hablar sobre de políticas económicas. López Miras ha abogado por no subir los impuesto, e incluso bajar IRPF a las familias que lo necesites; al igual que Ciudadanos que apuesta por bajar IRPF y en propuestas para mejorar la conciliación.

VOX no solo quiere bajar impuestos, sino que quiere disminuir el gasto político, ya que no entiende que se subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal.

Por contra, tanto PSOE con Podemos considera que esa bajada de impuestos sólo llegaría al 2 por ciento de la población y perjudicaría los servicios para la mayoría social.

Al ser preguntados por la inflación y si sabían cuánto había subido una botella de aceite desde la pandemia, tanto la candidata por Ciudadanos, María José Ros, como el candidato del PP, Fernando López Miras, han contestado correctamente.

El segundo bloque tenía que ver con el medio ambiente, y más concretamente sobre Mar Menor y agua. El debate se ha centrado en el Mar Menor, principalmente.

Mientras que López Miras (PP) buscaba un acuerdo de colaboración entre todos para remitir la actual situación de Mar Menor, PSOE (Pepe Vélez), Ciudadanos (María José Ros) y Podemos (María Marín) culpaban al PP de la situación por no haber actuado en todo este tiempo, al considerar que las competencias son de la Comunidad.

Una vez más, José Ángel Antelo (VOX) se desmarcaba de la tesis de que los nitratos son la causa principal del mal estado del Mar Menor y lo volvía a achacar a la deficiente depuración de los municipios ribereños que, según Antelo, vierten aguas residuales al Mar Menor.

Por eso ha anunciado que harán una ley que "castigue a los mayores contaminadores del Mar Menor, que son los ayuntamientos".

En relación al agua, el candidato del PP ha considerado inadmisible que "haya políticos que agachen la cabeza cuando Pedro Sánchez aprueba el recorte del Trasvase Tajo-Segura" y ha recordado que la desalación por sí sola no es la solución, ya que "no se puede regar con agua salada porque no crecen los cultivos. El Trasvase lo es todo, por eso he interpuesto un recurso en el Supremo contra la medida de Sánchez".

Desde VOX, Antelo le ha recordado que su presidente "dice que sí al Trasvase en todas las comunidades, no como el resto de presidentes de los otros partidos, llevan demasiados años engañando con el tema del agua", argumento que comparte el líder del PSOE regional, Pepe Vélez.

ESTADO DE BIENESTAR

El debate electoral continúa con el tercer bloque temático que trata sobre estado del bienestar. Pueden tratar temas de educación, sanidad o índices de desigualdad.

El candidato del PSOE, Pepe Vélez, ha puesto de manifiesto la desigualdad salarial entre hombres y mujeres (5.200 euros menos al año) y la mala situación de la sanidad murciana; algo que niega López Miras, quien, además pone a la familia en el centro de sus políticas sociales.

Por su parte, María José Ros ha asegurado que "el PP y PSOE están usando el dinero de los electores para anunciar medias que nunca se van a cumplir. Las clases medias son las que mantienen el Estado de bienestar de los partidos. La clase media es la gran damnificada del bipartidismo, con impuestos muy altos".

Sin embargo, Antelo (VOX) ha considerado que "el Estado del bienestar no se entienden sin seguridad", ya que "que la seguridad sea el privilegio de unos pocos".

En este punto ha sido cuando Marín se niega a abandonar el plató y pide que le dejen espacio a Helena Vidal sin tener que marcharse ella. Finalmente, el debate se ha cancelado por la imposibilidad de dar cumplimiento al mandato de la Junta Electoral Central.