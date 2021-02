Cancelan 800 alquileres turísticos y 5.000 reservas por fiestas en España

La plataforma de alquiler vacacional Airbnb ha eliminado en España desde el inicio de la pandemia del coronavirus 800 anuncios de pisos turísticos y ha bloqueado unos 5.000 intentos de reserva para evitar que se organicen fiestas ilegales, según han informado a Efe la compañía.

Desde el inicio del segundo estado de alarma, el pasado 25 de octubre, la Policía Municipal de Madrid ha desalojado más de 6.038 fiestas ilegales en domicilios o en establecimientos de la capital. El último fin de semana se intervinieron un total de 370, según los datos que fuentes municipales han facilitado a Efe.

Esta problemática, que supone cerca del 80 % de los contagios de coronavirus en Madrid, según la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha ido aumentado.

Y es que debido a los beneficios que general, sus promotores están cada vez más organizados.

Para combatir esta problemática, desde el pasado fin de semana los agentes municipales tienen la potestad para precintar los pisos turísticos que desalojen por celebrar esos eventos.

VIAJE Y FIESTA POR 150 EUROS

La flexibilidad de las restricciones en Madrid, con un cierre de la hostelería y un toque de queda más tardío que en el resto de España, ha propiciado la llegada de turistas y foráneos para organizar y divertirse en las fiestas de la capital.

Es el caso de jóvenes franceses, tal como denunciaron asociaciones vecinales del centro de la capital, que llegan a Madrid a pasar el fin de semana por 150 euros, con fiesta y alojamiento incluidos.

En muchos de estos pisos vacacionales, situados en el distrito Centro, los jóvenes disfrutan sin respetar las medidas de seguridad del coronavirus. A algunos se les abren propuestas de sanción de hasta 2.400 euros. Otros acaban en el hospital contagiados.

También es laborioso el trabajo de los policías, que tienen que recorrer todas las estancias del inmueble, ya que muchos de estos chicos se esconden en armarios, bajo colchones o en los lugares más recónditos de las diferentes estancias.

El pasado 12 de febrero, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, se reunió con estas agrupaciones vecinales para hablar de esta problemática.

Franco dijo que "no tenían conocimiento" de los paquetes de viajes y que no sabía hasta qué punto se trataba de una afluencia "masiva o no".

El delegado del Gobierno afirmó que para combatir este "atentado contra la salud" tenía la colaboración de las plataformas de alquileres vacacionales, tales como Airbnb.

AIRBNB: "TOLERANCIA CERO" CON LAS FIESTAS

Sobre este asunto, fuentes de la compañía han expresado a Efe su "tolerancia cero" con este tipo de comportamientos y para combatirlos han implementado recientemente "medidas severas".

Entre ellas, se encuentra la eliminación o suspensión de 800 anuncios en España, ya que las fiestas están prohibidas en los alojamientos de la plataforma y la empresa toma medidas contra "cualquiera que infrinja las políticas internas".

Airbnb asegura que trabaja "estrechamente" con la Policía a través del portal para "peticiones legales y judiciales", en lo referente a la celebración de este tipo de festejos.

Porque la medida de restricción piloto que se ha puesto en marcha en España ha conseguido bloquear más de 5.000 intentos de reserva y ha eliminado o suspendido 800 anuncios en nuestro país.

Para fin de año la compañía ya restringió las reservas para una sola noche en alojamientos enteros para huéspedes que no contaban con un historial de evaluaciones positivas.

SUSPENDIDAS 100.000 CUENTAS DE CLIENTES

Desde agosto del año pasado la empresa prohibió de forma total la celebración de fiestas y eventos en sus alojamientos y situó en un máximo de 16 personas el límite de los huéspedes.

"Mientras dure la pandemia, hemos desactivado el filtro 'se permiten eventos' en el buscador, y fortalecimos nuestras políticas para prohibir las reuniones que infringiesen las medidas sanitarias", subrayan.

Por todas estas infracciones, la compañía ha suspendido en el último año en España casi 100.000 cuentas de huésped y advierte de que seguirán tomando acciones contra quienes no cumplan la normativa.

Tanto la Policía como la empresa animan a los vecinos a utilizar una herramienta que tienen disponible en su página web para denunciar cualquier anomalía en este tipo de ofertas.