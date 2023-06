Cancelado el Congreso Nacional de Ostomizados en la ciudad por no tener los hoteles aseos adaptados

El evento se traslada a Picos de Europa

La Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España (Fapoe) ha decidido cancelar la celebración de su Congreso Nacional en Gijón y trasladará el evento a Soto de Cangas, en Picos de Europa, por no contar el municipio gijonés con hoteles que tengan aseos adaptados.

El evento estaba previsto que se celebrara los días 30 de septiembre y 1 de octubre, en un hotel de Gijón, con una participación de 200 asistentes.

No obstante, al conocerse este pasado lunes que el Grupo Hotelero La Pasera ha instalado seis aseos adaptados a personas ostomizadas en sus hoteles, la FAPOE, ha decidido cancelar el evento en Gijón y trasladarlo a Picos de Europa.

"En la FAPOE tenemos que ser consecuentes y coherentes con nuestras necesidades y nuestro discurso ante la sociedad y las administraciones", ha defendido la responsable de comunicación de la FAPOE, la asturiana María Ronderos. "Ahora, habiendo 6 hoteles en Picos de Europa, que sí cuentan con aseos adaptados a ostomizados, lo suyo es hacer el congreso allí", ha agregado.

Esta ha ahondado en que no sería muy lógico realizarlo en Gijón, en un hotel que carece de aseos adaptados a sus necesidades, cuando es algo que necesitan sí o sí para normalizar sus vidas "y queconstantemente estamos demandando por todas partes", ha remarcado.

"Si en algún hotel de Gijón hubiésemos tenido la posibilidad de acudir al baño con dignidad, no hubiéramos trasladado el congreso", ha sentenciado Ronderos, quien ha puesto de manifiesto las dificultades que encuentran para hacer el cambio de la bolsa en aseos no adaptados. Han recordado que las personas ostomizadas viven con una bolsa pegada al abdomen para poder recolectar las excretas corporales. "No es higiénico ni salubre enjuagar una bolsa que contiene heces en un lavabo", han llamado la atención.

Además, desde la FAPOE han asegurado que el Grupo Hotelero La Pasera es el único de toda Europa que cuenta con aseos adaptados a ostomizados, algo que han agradecido. "Que en Asturias tengamos hoteles con aseos para ostomizados es todo un lujo", ha destacado Ronderos, quien ha mostrado su deseo a que muchos establecimientos copien su ejemplo.