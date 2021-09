Canarias se sitúa como la comunidad con mayor tasa de rupturas matrimoniales en el segundo trimestre de 2021

Canarias se ha situado como la comunidad con mayor tasa de rupturas matrimoniales (separaciones y divorcios, consensuados y no consensuados) en España en el segundo trimestre de 2021 al registrar 69 por cada 100.000 habitantes, por delante de Baleares (63,4) y Murcia (61,8), según datos difundidos este miércoles por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En el conjunto nacional, la media fue de 56,5 demandas por cada 100.000 habitantes, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Asimismo, Canarias ha sido el territorio con mayor tasa de divorcios no consensuados al tener 27,6 demandas por cada 100.000 habitantes, por encima de Andalucía (26,2) y Murcia (23,9).

En cuanto a la tasa de divorcios consensuados entre abril y junio, Canarias fue la tercera comunidad con mayor tasa al registrar 39,1 por cada 100.000 habitantes, sólo superada por Baleares (40,1) y Cantabria (39,5), mientras que la comunidad menos conflictiva en este campo fue Aragón, que tuvo una tasa de 11,8 rupturas por cada 100.000 habitantes.

CASI 1.500 PROCESOS DE RUPTURAS

Por otro lado, el informe recoge que Canarias tuvo 1.499 procesos de ruptura matrimonial (13 separaciones no consensuadas, 37 consensuadas, 599 divorcios no consensuados y 850 divorcios consensuados) en el segundo trimestre del año, 487 más que en el mismo periodo de 2021 (hay que tener en cuenta que en el segundo trimestre de 2020, por la Covid-19 los plazo procesales estaban suspendidos y la población confinada).

Por provincias, entre abril y junio de 2021 los órganos judiciales de Las Palmas computaron 381 divorcios consensuados, 313 no consensuados, 21 separaciones consensuadas y 5 no consensuadas; mientras que la de Santa Cruz de Tenerife registraron 469 divorcios consensuados, 286 no consensuados, 16 separaciones consensuadas y ocho no pactadas.

LAS DISOLUCIONES MATRIMONIALES CRECEN UN 62,2% EN ESPAÑA

En el conjunto nacional, las demandas de disolución matrimonial tramitadas en los órganos judiciales aumentaron un 62,2% en el segundo trimestre de 2021, tras el descenso histórico causado por la pandemia en 2020. En el mismo periodo del pasado año, las demandas bajaron un 42%.

Pese al incremento interanual registrado en lo que a de año, todos los tipos de disolución matrimonial han descendido con respecto a los datos de 2019, previos a la crisis sanitaria.

Según los datos recogidos por el servicio de Estadística del CGPJ, el número total de demandas de disolución matrimonial presentadas entre marzo y junio de este año fue de 26.752, un 62,2% más que en el mismo periodo de 2020. Comparándolo con el total de demandas de este tipo presentadas durante el segundo trimestre de 2019 (28.477), la cifra muestra un descenso del 6 por ciento.

Este mismo comportamiento se registra si se realiza el análisis de cada tipo de demanda por separado: las 15.935 demandas de divorcio consensuado presentadas en el segundo trimestre de 2021 son un 66,8% más que las presentadas en el mismo trimestre de 2020; y las 9.754 demandas de divorcio no consensuado representan un 55,7% más.

Por lo que respecta a las demandas de separación, las consensuadas, de las que se han presentado 741, han aumentado un 66,1% respecto al mismo trimestre de 2020 y las 306 no consensuadas representan un 43% más que las presentadas hace un año.

Respecto al segundo trimestre de 2019, se registra un descenso del 2,9% para los divorcios consensuados; del 10,3 % para los no consensuados; del 10,9% para las separaciones consensuadas y del 16,6% para las no consensuadas.

El número de demandas de nulidad, 16, son tres menos que las presentadas en el segundo trimestre de 2020 y 8 menos que hace dos años.