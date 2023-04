Canarias pide ser escuchada en Consejo de Estado para la resolución de expedientes de hoteles de Fuerteventura

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha indicado este jueves que desde el Ejecutivo regional se ha pedido ser escuchada en el Consejo de Estado para la resolución de los expedientes de los hoteles de Fuerteventura afectados en cuanto a la concesión sobre dominio público.

Canarias tiene desde comienzos del año 2023 las competencias en costas y en este sentido Pérez ha puntualizado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que hay que esperar al resultado final de los expedientes, si bien aseguró que el Ejecutivo autonómico "no va a permitir que no sea su opinión y su competencia ejercitada".

A ello, agregó, que "no" cree que "tampoco" el Estado pretenda traspasar la frontera que establece el decreto de traspaso de competencias, por lo que afirmó que espera que Canarias "haga oír su voz en el trámite" a través del Consejo del Estado, ya que hay un precepto legal que da derecho a las comunidades a ser oídas cuando tengan interés en lo que se refiere al procedimiento.

Añadió que el Gobierno de Canarias lo que quiere es que los puestos de trabajo que "puedan depender de decisiones administrativas se conserven", así como ejercer sus competencias.

Sobre la posibilidad de acudir o no a los tribunales, Pérez puntualizó que solo "se podrá llevar o no" cuando exista una decisión aunque espera que "no" ocurra.