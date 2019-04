Canarias y Galicia piden al Gobierno no ser perjudicadas por gestión "seria"

Los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo y de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, han hecho este miércoles un frente común para reivindicar al Gobierno que no perjudique a sus ciudadanos por el hecho de que sus gobiernos hayan gestionado de manera "seria y rigurosa" las cuentas públicas.

Ambos dirigentes han comparecido en una conferencia de prensa tras una reunión de trabajo durante las últimas dos jornadas en las que han abordado cuestiones de interés común, como la sanidad y la situación de los emigrantes en Venezuela así como de aquellos ciudadanos españoles y sus familias que quieren retornar a España.

Sin embargo, el tema principal ha estado centrado en la financiación y en el trato "discriminatorio", han coincidido en señalar, que el Ejecutivo dispensa a estas dos comunidades autónomas, que se han autodenominado "cumplidoras" de las distintas reglas de gasto, límite de déficit y deuda, pago a proveedores y que presentan superávit, frente al resto de comunidades "incumplidoras".

Hasta tal punto observan que hay un trato desigual que el presidente gallego ha planteado "si hay que ponerse un lazo" que identifique a aquellas comunidades que cumplan las normas y "la ley" y se ha mostrado dispuesto a consensuar el color, ha dicho en alusión a la polémica por este símbolo en Cataluña.

Núñez Feijóo ha cifrado en 825 millones de euros los "incumplimientos" del Gobierno con Galicia, que ha desgranado en 125 millones de superávit que no puede gastar; 200 millones por una mensualidad de ingresos del IVA del año anterior comprometidos y no recibidos; 330 millones de entregas a cuenta no recibidas entre enero y marzo de este año, así como la falta de transferencia de otros 170 millones por las liquidaciones negativas de años anteriores.

Sobre la mensualidad del IVA, Núñez Feijóo ha dicho que el Gobierno podría haber aprobado un decreto ley y convalidarlo antes de la convocatoria electoral o hacerlo en la Diputación Permanente, como está haciendo hoy mismo con otras medidas, como la ampliación del permiso de paternidad.

Clavijo ha cifrado en 300 millones de euros el superávit de Canarias en 2018 y ha señalado que, además, su comunidad tiene reconocido un pago de casi 1.000 millones por incumplimientos anteriores que tampoco se produce, así como la falta de ingreso de transferencias corrientes -entregas a cuenta- por un total de 223 millones de euros más.

Núñez Feijóo ha solicitado que se les permita gastar el superávit "de forma inmediata en el año 2019", y ha añadido que con la respuesta dada por el Gobierno central "aún no hay autorización" para gastarlo.

Por su parte, el presidente canario ha asegurado que "se lanza un mensaje de todo vale" al penalizar a las comunidades autónomas que cumplen con sus objetivos y ha apuntado que "no se puede castigar a la ciudadanía por hacer las cosas bien".

Además ha defendido que "solo con el superávit de Galicia y Canarias" el Estado "ha podido cumplir" sus compromisos de déficit con Europa y ha insistido en la necesidad de que ambas comunidades puedan gastar su superávit en lo que decidan, ya que su destino no sería "gasto superfluo". EFE

flh-ag/am/msr