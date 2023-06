Canarias expone ante la UE sus avances en el cumplimiento de los ODS en la última Legislatura

El director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, David Padrón, intervendrá este martes en una jornada sobre sensibilización de alto nivel acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU a escala regional y en el seno de la Unión Europea (UE) en la que expondrá los avances del archipiélago en los últimos cuatro años.

El encuentro lleva por título 'Sustainable Development Goals for Sustainable Regional Futures' (Objetivos de Desarrollo Sostenible para Futuros Regionales Sostenibles) y se enmarca en el proyecto 'Regions 2030, Monitoring the SDGs in the EU regions' (Regiones 2030, Seguimiento de los ODS en las regiones de la UE).

La jornada está impulsada por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (European Commission's Joint Research Centre), en colaboración con la Dirección General de Política Regional y Urbana de Eurostat y cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo y del Comité Europeo de las Regiones.

Esta iniciativa surge el 29 de noviembre de 2022 y, con ella, la UE da continuidad a los trabajos previos en los que se analizaba el grado de implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible entre sus países y regiones, recoge una nota del Ejecutivo.

La meta pasa por diseñar un sistema de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a escala territorial y por promover una cultura de decisiones y políticas transparentes basadas en datos.

Para ello, se intenta implicar a las regiones de la UE en los procesos de seguimiento de los ODS, proporcionar un marco de seguimiento para las autoridades regionales en sus respectivos territorios y apoyar capacidades estadísticas en la recopilación, el seguimiento y la evaluación de datos.

Asimismo, se pretende incrementar la apropiación local de los ODS y la apertura y la transparencia en los resultados obtenidos.

En esta línea, se busca proporcionar capacitaciones personalizadas a las autoridades regionales para la recopilación y el análisis adecuados de datos que garanticen la calidad y disponibilidad de los datos sobre el desarrollo de las agendas de desarrollo sostenible.

Concretamente se trata del primer proyecto paneuropeo que diseña un sistema de seguimiento de los ODS a escala territorial y lo financia el Parlamento Europeo.

La iniciativa concluirá en diciembre de este año con cuatro resultados previstos que servirán de referencia para los participantes piloto y para las regiones de toda la UE.

MOTIVO DE SATISFACCIÓN

David Padrón, director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible considera un "motivo de satisfacción" que la UE reconozca el trabajo desarrollado en los últimos años en Canarias en materia de localización y medición de los ODS, porque, según subraya, "refuerza el convencimiento de que se está avanzando en la buena dirección y ello ahonda en el reconocimiento que ya trasladó en 2021 la ONU al Gobierno de Canarias".

A su juicio, el conjunto de actores territoriales de Canarias ha hecho un "muy buen ejercicio de localización" de la Agenda 2030 y los ODS a la realidad de las islas.

"Al Gobierno de Canarias le tocó la tarea de coordinar durante la X legislatura estos trabajos. Las bases ya están sentadas. Ahora corresponde al nuevo equipo de Gobierno dar continuidad, consolidar y dinamizar este trabajo colectivo durante los próximos cuatro años. En esa tarea apasionante, contarán con el apoyo de todas las personas que hemos estado involucradas de manera directa en este proyecto común en beneficio de la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestra comunidad autónoma", indica.