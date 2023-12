Canarias dice que el aumento de denuncias por violencia de género es porque las mujeres jóvenes saben detectarlo

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y Familias del Gobierno canario, Candelaria Delgado, ha señalado este viernes que el incremento del 16,5 por ciento que se ha producido en Canarias en denuncias por violencia de género en el tercer trimestre, está relacionado con que las mujeres jóvenes saben detectar este tipo de situaciones, si bien ha admitido que es necesario seguir aumentando personal para esta lucha.

"Desde los operativos de atención a las víctimas de violencia de género del 112 Canarias nos han formulado que ese crecimiento también viene, sobre todo, en la parte más joven de esas mujeres que están denunciando en el hecho de que saben detectar que lo que están sufriendo son violencias de género, con lo cual permite que pongan y que denuncien esas situaciones por las que están pasando", apostilló para matizar que esto es "bueno" porque saben cuándo sufren una situación de violencia y lo denuncian pero tiene su "lado negativo" porque son situaciones que se siguen dando y lo "más preocupante" en una franja de edad tan joven.

Por ello, Delgado expuso, en declaraciones a los periodistas, que esta es una de las cuestiones que se ha abordado este viernes en la constitución del Consejo Rector del Instituto Canario de Igualdad (ICI), con el objetivo de analizar de qué manera se puede, junto al Gobierno central, seguir luchando contra la violencia de género.

Entre las necesidades demandas indicó que está el refuerzo del personal, algo que están haciendo en el ICI, pero "también reforzar el personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para la defensa efectiva de las mujeres", así como hacer más políticas coeducativas con educación desde "muy temprana edad".

PRESUPUESTO

Por otro lado, en la constitución del Consejo Rector del ICI también se han aprobado las cuentas del Instituto Canario de Igualdad del ejercicio 2022, que "no habían sido aprobadas por el Ejecutivo --regional-- anterior".

Otro de los temas tratados ha sido la firma de convenios entre el ICI y los siete cabildos insulares para todos los dispositivos de atención y la red de atención a las víctimas de violencia de género.

Esos convenios, explicó, van a cubrir el periodo 2023-2026 y desde la aprobación de los mismos, desde la Consejería de Igualdad se sentarán con los representantes de los siete cabildos para firmar los convenios y poder transferir los fondos "tan necesarios que necesitan" las instituciones insulares para poder seguir con la red de atención a las víctimas de violencia de género las campañas de sensibilización.

Para ello, el Gobierno de Canarias destinará 32.841.268 euros hasta 2026, lo que supone una inversión de 8,2 millones anuales. Los cabildos, por su parte, aportarán el otro 50 por ciento, a excepción de los de Gran Canaria y Tenerife que refuerzan su inversión, por lo que el Ejecutivo regional aportará el 43 por ciento y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife el 57 por ciento.

De este modo, con la suma de las cantidades que aportan también los cabildos, Canarias contará con 74.733.152,41 euros hasta 2026 para el mantenimiento de los centros y servicios que integran el Sistema Canario de Prevención e Intervención Integral contra la violencia de género.

Asimismo se refirió a las "dificultades" que han tenido para justificar los presupuestos del área, ya que los gastos "tampoco habían sido justificados" y no han podido justificar hasta el pasado mes de noviembre, pudiendo así ingresar desde el Gobierno central los dineros correspondientes al año 2023, estando ya a disposición de transferirlo a diferentes entidades y cabildos.

Otra de las cuestiones tratadas ha sido la modificación del plan estratégico de subvenciones del Instituto Canario de Igualdad para reforzar el trabajo y el incremento de gastos de ciertas entidades que están llevando a cabo la atención a las víctimas de violencia de género. En este sentido, señaló que se ha aumentado esa partida para subvenciones directas permitiendo, con remanentes del ICI, "hacer efectiva" esa nueva línea en el plan estratégico de subvenciones del Instituto.

Sobre los presuntos de la consejería para 2024 subrayó que son "flexibles", con partidas "abiertas", lo que permitirá "aumentar esos presupuestos con los fondos del Estado que tienen que llegar y que hasta hace unos poquitos días no" se conocían las cuantías, pero que se van a "incrementar entorno a los tres millones de euros".

Delgado ha incidido en que las partidas presupuestarias son "ampliables y en cualquier momento que se necesite ampliar, se ampliarán" porque "ninguna víctima de violencia de género se va a quedar sin ayuda".

"No sólo es cuestión de ponerlo en los presupuestos, sino de gestionarlo y ejecutarlo. De nada me sirve tener un millón de euros más si no tengo el personal suficiente y si las ayuda a las víctimas no le llegan a las víctimas porque cuando yo me incorporé a esta consejería quedaban 97 solicitudes pendientes de tramitar de ayudas directas a las víctimas de violencia de género del año 2022. Entonces de nada le sirve a esas víctimas que le demos el dinero un año y medio después o dos años después", apuntilló para incidir en la necesidad de ser "efectivos" con el dinero público.