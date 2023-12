Canarias cree que dará un salto turístico en año y medio pero teme "sufrir" con la tasa de emisiones a los vuelos

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, se mostró convencida este jueves de que las islas van a dar un "salto" cualitativo en el próximo "año o año y medio" en materia turística, aunque temió "sufrir" por la tasa de emisiones de CO2 en los vuelos internacionales a partir de 2024.

De León dijo que "desde el 1 de enero a Canarias le va a tocar sufrir y demostrar cómo nos está haciendo perder competitividad" una medida como ésta en un sector como el turismo, del que depende de manera indirecta "el 75 por ciento del empleo" del archipiélago.

Así, la consejera explicó en las Jornadas de Turismo organizadas por Europa Press que a Canarias el Gobierno central "no la defendió" ante la Unión Europea ni con un solo informe estimativo sobre el daño que va a producir esta medida en la economía de las islas.

De León detalló que Jet2 ya les ha avanzado que el sobrecoste para el próximo ejercicio 2024 que asumirá la aerolínea para conectar Reino Unido con Canarias ascenderá a los 80 millones de libras (92,8 millones de euros).

LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DEBEN DEJAR DE PLANTEAR "ENTELEQUIAS"

"España no defendió a Canarias; no presentó ni un solo informe de impacto", aseveró. Además, la consejera mantuvo que otro de los grandes retos del turismo de Canarias tiene que ver con "no perder fondos" europeos y nacionales y pidió que las administraciones locales "dejen de plantear entelequias" y respondan a la renovación de las infraestructuras de las zonas turísticas, citando el caso específico del sur de Gran Canaria.

"La empresa privada, pequeña y grande, ha hecho un gran esfuerzo inversor y la administración no les ha correspondido. En Canarias tenemos una problemática importante con las zonas comerciales obsoletas y la residencialización, pero tenemos zonas y proyectos localizados y estoy segura de que en el próximo año, año y medio vamos a dar un salto turístico", concluyó.